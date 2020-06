III liga: Legia walczy o zaległy mecz z Sokołem

Legia złożyła wniosek do Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie zakończenia sezonu III ligi grupy 1. Klub zwrócił się do komisji z wnioskiem o pilne wyznaczenia nowego terminu rozegrania zaległego spotkania, niezbędnego do sportowego rozstrzygnięcia kwestii awansu do II ligi. "W związku z wydaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja nie istnieją obecnie żadne prawne ograniczenia, uniemożliwiające rozegranie meczu pomiędzy OKS Sokołem Ostróda a Legią II przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu zakończenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020. Klub podkreśla, że uchwała zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 18 maja br. została podjęta przedwcześnie, z rażącym naruszeniem obowiązujących regulacji Polskiego Związku Piłki Nożnej i wierzy, że Komisja ds. Nagłych PZPN stanie na straży integralności rozgrywek piłkarskich rozgrywanych w Polsce, a także zasad fair play oraz prymatu rywalizacji sportowej nad decyzjami organizacyjnymi wojewódzkich związków zapadających przy „zielonym stoliku”. Wniosek został poparty m.in. przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej." - czytamy w komunikacie Legii.

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale tu farmazon y wypisujecie, że szok. Jaki Celtic? Czy miała Legia prawo przełożyć mecz? Miała. Nie Legia pierwsza i nie ostatnia. Czy mógł się odbyć ten mecz na jesieni? Mógł, bo Legia nawet zaproponowała termin listopadowy, ale tamtym się zachciało jakieś prace przy murawie robić, jakby nie mogli dzień po meczu zacząć. Był potem termin kwietniowy, ale wiadome względy. Więc pytam: jest mecz zaległy do rozegrania? Niezłą szopkę odwalił ten ich Kotas - przez o z kreską w mediach. Głupoty takie wygadywał, że głowa boli. A dziś czytam, że odchodzi od nich trener, który "wywalczył awans". Prawda jest taka, że żeby można było rozstrzygać awanse powinno się rozegrać ten mecz i bez żadnej dyskusji. Jeśli są tacy mocni, niech to pokażą na boisku, a nie cieszą się z awansu, bo im związek dał. Sytuację mają całkiem dobrą, bo remis im wystarczy, a my musimy wygrać. Tyle z mojej strony. odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Jeszcze wniosek o dokończenie sezonu 1939... odpowiedz

x - 4 godziny temu, *.centertel.pl wstyd, zachowujemy się jak Celtic odpowiedz

ostrodziak - 4 godziny temu, *.122.173 rozgrywki sa zakonczone warszawska zbieranino odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @ostrodziak: a ty krowy wydoiłeś prowincjuszu? odpowiedz

Cult⚽️Legia - 2 godziny temu, *.200.124 @ostrodziak: w czasie virusa wszystko jest możliwe,jeśli jest możliwe rozegranie zaległego meczu,to sie tak stanie ,jeśli odmówicie,walkower zostanie i Legia awans,lub nie sracie I zagracie ,co ostròdziaki wybieracie? odpowiedz

Sayfer - 4 godziny temu, *.226.197 Skomlą dalej.To może drużyny 1-4 miejsca niech grają swoje mecze.Kazdy z nich jest w jakiś sposób poszkodowany.Taki Świt np.mial 10 meczy do rozegrania u siebie a skończył na 4 miejscu i jakoś nie piszę i nie placze odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.gov.pl @Sayfer: obsraliście się ,że dojdzie do konfrontacji na boisku to wyjdzie, że jesteście kompletne cieniasy?

Potraficie wygrywać tylko w cieniu gabinetów skompromitowanych działaczy - betonu z regionu!



Skomlą to tacy jak wasz burmistrz, którego list opublikował Boniek ośmieszając nadawcę liżącego mu dupę. Bezczelny typ, który nie dość ze pismem próbuje wybłagać przyklepanie zielonostolikowego awansu to jeszcze argumentuje, że to w imię rywalizacji na murawie! Co za tupet!



Nie było żadnej rywalizacji pomiędzy oboma zespołami, nie rozegrały te druzyny ani jednego meczu między soba uciekacie jak pies z podkulonym ogonem od rozstrzygnięcia na boisku!! To jest dla was sukces na miarę waszych ambicji? Tfu! odpowiedz

Maka - 5 godzin temu, *.supermedia.pl To wszystko jest chore. Powinno sie przyjac czyste reguly w tej sytuacji. Kazdy z kazdym po jednym meczu albo po 2 i jest czytelnie. Nie ze wszedzie jest inaczej ze ktos tam gra z kims bo dzialacze tak chca. Powinni zagrac w Ostrodzie . Ale mzpn sam dal do pieca wiec juz sie lepiej powinien zamknac bo wzorem uczciwosci to nie jest w swoich rozgrywkach. odpowiedz

Zu(L)us - 6 godzin temu, *.centertel.pl Niech się wszystko roztrzygnie na boisku .TO NIE JEST ROK 1993.Znowu zielonik stolik? odpowiedz

lob - 6 godzin temu, *.chello.pl Polską piłkę i te regionalne związki zżera korupcja......."Fryzjerzy" ciągle żywi..... odpowiedz

