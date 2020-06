Nawotka: W przyszłym sezonie chcę grać w ekstraklasie

Czwartek, 4 czerwca 2020 r. 16:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Weszło

Tomasz Nawotka jest piłkarzem Legii, który kolejny sezon spędza w Zagłębiu Sosnowiec. W jego barwach występował m.in. w Ekstraklasie, a w między czasie rozegrał również siedem spotkań w słowackiej ekstraklasie w Zemplinie Michalovce. Na Łazienkowską trafił w sezonie 2014/15 z Sokoła Ostróda. W barwach Legii grał w III-ligowych rezerwach i drużynach juniorskich - w CLJ zdobył z eLką na piersi mistrzostwo Polski, a później występował w Lidze Młodzieżowej UEFA.



Od trzech sezonów 23-letni aktualnie defensor jest wypożyczany do Zagłębia Sosnowiec. -

- Czuję, że to, że jestem wypożyczony z Legii, nie wpływa na mnie w żaden sposób. Każdy traktuje mnie jak piłkarza Zagłębia, dobrze mi tu i dlatego też tak długo nasza przygoda trwa - mówi zawodnik w obszernej rozmowie z Weszło.



Urodzony w Olsztynie zawodnik co kilka miesięcy był sprawdzany pod kątem gry w pierwszym zespole Legii, ale dotychczas, nie otrzymał takiej szansy. - Z Legią jestem związany bardzo długo, przyszedłem tam, gdy miałem 17 lat. Zawsze jeździłem na obozy, sparingi, przewijałem się w pierwszym zespole. Po cichu liczę i czekam na szansę, bo każdy chciałby grać w Legii. Ale skoro jestem tu trzeci rok i mi tu dobrze, to również mnie to cieszy. Jeżeli będę na tyle dobry, żeby Legia dała mi szansę, to myślę, że bym ją wykorzystał. (...) Gdy byłem młodszy, jeździłem na pierwsze obozy z jedynką, nie byłem do końca pewien swoich umiejętności. (...) Teraz jestem starszy, bardziej doświadczony. Znam swoją wartość na boisku i wydaje mi się, że jestem kompletnie w innym miejscu, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne. Potrafiłbym sprzedać swoje umiejętności - mówi obrońca.



W rozmowie z Weszło Nawotka wspomina dwukrotne testy w Legii, rozmowę z Radosławem Kucharskim i podpisanie kontraktu z naszym klubem, jak również wygraną w Centralnej Lidze Juniorów. Aktualnie piłkarz skupia się na rozgrywkach I ligi, które zostały wznowione i przekonuje, że w kolejnym sezonie chciałby występować na poziomie ekstraklasy. - Do ostatniego dnia lipca skupiam się na Zagłębiu i chcę z nim awansować do Ekstraklasy. To byłoby fajne podsumowanie tych trzech lat, wtedy byłbym też w najlepszym położeniu, żeby grać i się rozwijać. Fajnie byłoby grać w Ekstraklasie w Sosnowcu, ale każdy chce iść do góry, więc nie będę ukrywał, że w przyszłym sezonie chciałbym być w najwyższej lidze - mówi.



