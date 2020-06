6-7.06: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę piłkarze Legii rozegrają wyjazdowe spotkanie z Wisłą Kraków. Mecz rozegrany zostanie bez udziału publiczności, a kibice będą mogli obejrzeć go w Canal+. Tego samego dnia swoje spotkania rozegrają walczące o awans do ekstraklasy Zagłębie i Radomiak. Mecz sosnowiczan ze Stomilem o 12:40 na antenie Polsatu Sport Extra, z kolei mecz Radomiaka w Nowym Sączu obejrzeć można na Ipli. Ekipa żeglarskiej Legii sobotę i w niedzielę rozpocznie rywalizację w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej w sezonie 2020. Na początek dwudniowe starty legionistów w Szczecinie. Rozkład jazdy: 07.06. g. 12:40 Zagłębie Sosnowiec - Stomil Olsztyn [Polsat Sport Extra, Ipla] 07.06. g. 16:00 Olimpia Elbląg - Resovia 07.06. g. 17:00 Sandecja Nowy Sącz - Radomiak Radom [Ipla] 07.06. g. 17:30 Wisła Kraków - Legia Warszawa [Canal+]

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Wisla 0-2 LEGIA ! "LEGIA " !! odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Sandecja N.S. 2-2 Radomiak R. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Olimpia E. 2-0 Resovia Rz. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zaglebie S. 2-0 Stomil O. odpowiedz

