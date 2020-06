Z obozu rywala

Wisła przed meczem z Legią

Sobota, 6 czerwca 2020 r. 07:03 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o 17:30 legioniści po raz trzeci z rzędu zagrają na wyjeździe. Tym razem „Wojskowi” zmierzą się z krakowską Wisłą.



Przed przymusową przerwą wiślacy radzili sobie bardzo dobrze. W rundzie wiosennej na sześć meczów cztery wygrali, a dwa zremisowali. Zdobyli najwięcej punktów spośród wszystkich ekstraklasowych ekip w 2020 roku. W pierwszym spotkaniu po pauzie w rozgrywkach krakowianie pojechali do Gliwic, aby zmierzyć się z miejscowym Piastem. Wisła uległa aż 0-4. Piłkarze „Białej Gwiazdy” popełniali wiele błędów, co skrupulatnie wykorzystali rywale. Podopieczni Artura Skowronka zajmują 13. miejsce w ligowej tabeli, a nad pozycją która oznacza spadek mają dwa oczka przewagi. Pomimo że w strefie spadkowej jest spory ścisk, gdyż dwunasta Wisła Płock traci tylko oczko do dziewiątego Rakowa Częstochowa, to płocczanie nad krakowianami mają aż pięć punktów przewagi.



0-4 Piast Gliwice (w)

1-1 Lech Poznań (d)

2-0 Cracovia (w)

2-2 Wisła Płock (d)

2-0 Korona Kielce (d)



Dotychczas Wisła w sezonie straciła aż 42 gole, gorszym wynikiem może się jedynie „pochwalić” ŁKS i Wisła Płock. Krakowianie zdobyli 33 bramki, co jest przyzwoitym rezultatem. Najlepszym strzelcem wiślaków jest Paweł Brożek, który nie zagra w niedzielę. Snajper na treningu złamał kość promieniową, przez co nie wybiegnie już na murawę w tym sezonie. Pięć goli ma na swoim koncie ma Jakub Błaszczykowi, który zanotował również trzy asysty.







Do tej pory Legia z "Białą Gwiazdą" mierzyła się 169 razy. Obie drużyny mają po tyle samo zwycięstw, bo 61. Remis w tych rywalizacjach padał 47 razy. W tym sezonie, gdy wiślacy gościli przy Łazienkowskiej zostali zdemolowani przez legionistów 7-0. Wówczas hat-tricka zdobył Jose Kante, a po golu dołożyli: Luquinhas, Arvydas Novikovas, Paweł Wszołek i Jarosław Niezgoda. Ponad rok temu, gdy obie ekipy mierzyły się w stolicy Małopolski, pewne zwycięstwo odnieśli gospodarze. Wisła wygrała 4-0 po bramkach: Sławomira Peszko, Jakuba Błaszczykowskiego, Rafała Pietrzaka i Marko Kolara.







Oprócz Pawła Brożka trener Artur Skowronek nie skorzysta również z Macieja Sadloka i Vukana Savicevicia. Sadlok w spotkaniu z gliwiczanami obejrzał dwa żółte kartoniki, za to Savicević jedną i obaj muszą pauzować za nadmiar kartek. Z powodu kontuzji wciąż nie zobaczymy Alona Turgemana.