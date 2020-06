Legia rozpoczyna nowy sezon PEŻ

Ekipa żeglarskiej Legii w najbliższy weekend rozpocznie rywalizację w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej w sezonie 2020. Legioniści, którzy przed rokiem wywalczyli wicemistrzostwo Polski, w nadchodzących rozgrywkach zamierzają powalczyć o złoty medal. Pierwsze wyścigi będą miały miejsce 6 i 7 czerwca w Szczecinie. Kolejne odbędą się w dniach 18-19 lipca w Gdyni. Tak jak w ostatnich latach, do klasyfikacji PEŻ zaliczane będą wyniki osiągane podczas czterech zawodów. Ostatnie z nich będą miały miejsce w dniach 12-13 września w Świnoujściu. Nasz zespół w obecnym sezonie występować będzie w składzie: Marcin Banaszek, Michał Szmul, Adrian Palus, Roman Główka, Dariusz Urbanowicz, Wojciech Groszyk i Kuba Pawluk. Terminarz PEŻ w sezonie 2020: 6- lipca Szczecin 18-19 lipca Gdynia 15-16 sierpnia Sopot 12-13 września Świnoujście

