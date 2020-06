Informacja dla karnetowiczów

Legia Warszawa opublikowała komunikat dla wszystkich kibiców posiadających karnety Poniżej prezentujemy całą treść komunikatu: Drodzy Karnetowicze! Epidemia COVID-19 i konsekwencje, które wywołała, w tym zawieszenie rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, zaskoczyły nas wszystkich. Ten czas udowodnił nam jednak, że nasza legijna społeczność to znacznie więcej, niż tylko grupa ludzi kibicujących ulubionemu klubowi. Liczba wiadomości ze słowami wsparcia, pytania o zdrowie osób pracujących w klubie, kreatywne pomysły z rozwiązaniami, jakie mogłyby pomóc Legii Warszawa w tym trudnym okresie, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, za co chcemy z całego serca podziękować. Ostatnie tygodnie przyniosły nowe wiadomości. Cieszymy się z możliwości wznowienia piłkarskich rozgrywek w Polsce, ponieważ będziemy kontynuować rywalizację o kolejne trofea i wspólnie przeżywać piłkarskie emocje związane z meczami Legii Warszawa. Niestety osoby, które zakupiły karnet na sezon 2019/2020, nie mogły go w pełni zrealizować, ponieważ zgodnie z aktualnie obowiązującymi regułami najbliższy mecz z Arką Gdynia zagramy przy pustych trybunach. Dla wszystkich karnetowiczów, którzy nie raz udowadniali, że są z naszym klubem na dobre i na złe, przygotowaliśmy rekompensatę za brak możliwości dopingowania Legii w meczu z Arką, w postaci: - Obniżenia ceny karnetu na sezon 2020/2021 o równowartość meczu z Arką Gdynia. - Kodu do nowej usługi Canal+, który umożliwi darmowe oglądanie meczów PKO BP Ekstraklasy przez 30 dni. (Przez pierwszy miesiąc korzystanie z narzędzia będzie darmowe, drugi miesiąc będzie dostępny dzięki kodowi otrzymanemu od nas). W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o terminie realizacji zaproponowanego rozwiązania, a kibice, którzy nie zdecydują się skorzystać z powyższej propozycji proszeni są o kontakt z naszym Punktem Obsługi Kibica pod adresem pok@legia.pl. Wiemy też, że od 19 czerwca na stadion wróci nasz dwunasty zawodnik, czyli Wy, kibice. W meczach rundy mistrzowskiej stadion przy Łazienkowskiej będzie mógł zapełnić się maksymalnie w 25% pojemności całego obiektu. Klub dokłada wszelkich starań, aby każda osoba posiadająca karnet mogła obejrzeć na żywo mecze rundy mistrzowskiej. O szczegółach poinformujemy wkrótce!

PiotrŻo(L)iborz - 28 minut temu, *.play-internet.pl Do zobaczenia na meczach. 1000 dla kumatych:) odpowiedz

Ja88 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Karnetowicze to ok 5 tys+1.5 biznes i sponsorzy=6.5 tysiąca

Pojemność 25% to 7,5 tysia

1 tysiac wolna sprzedaż? odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ja88: kiedys w czerwcu w 2004 zerwaliśmy się z klasą z matematyki i zamiast na lekcje rano poszliśmy kopać piłę, następnie wrocilismy na WF. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl A znizka na podroze FakeTaxi? odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No i prawilnie. Dzięx Miodek odpowiedz

