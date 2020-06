Zapowiedź meczu

Trzeci wyjazd z rzędu

Niedziela, 7 czerwca 2020 r. 07:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielny wieczór Legia rozegra drugi ligowy mecz po kilkumiesięcznej przerwie. Tego dnia przeciwnikiem "Wojskowych" będzie Wisła Kraków, która obecnego sezonu na pewno nie może zaliczyć udanych. Gospodarze niedzielnego starcia jak na razie znajdują się tuż nad strefą spadkową i do końca rozgrywek mogą drżeć o ligowy byt. Z kolei legioniści tydzień temu pokonali Lecha Poznań, co na pewno dodało im pewności siebie.



Legia udanie wróciła na boiska po przerwie spowodowanej koronawirusem, choć na razie nie miała okazji zagrać na stadionie przy Łazienkowskiej. Po wyeliminowaniu Miedzi gracze Aleksandara Vukovicia skromnie 1-0 pokonali Lecha Poznań po trafieniu Tomasa Pekharta. Było to niezwykle ważne zwycięstwo, które pozwoliło "Wojskowym" umocnić się na pierwszym miejscu w tabeli. Przed starciem z poznaniakami można było mieć pewne obawy, ponieważ ostatnie wizyty Legii na tym obiekcie nie były zbyt szczęśliwe. Zawodnicy Legii pokazali jednak, że znajdują się obecnie w dobrej dyspozycji zarówno sportowej, jak i fizycznej.



Przed tygodniem Vuković nie mógł skorzystać z Pawła Wszołka, który tym razem będzie już brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Niemniej jednak na konferencji prasowej "Vuko" poinformował, że sytuacja kadrowa jest nieco gorsza niż przed meczem z Lechem. Już wcześniej kontuzje leczyli Radosław Cierzniak, Maciej Rosołek i Arvydas Novikovas, a teraz dołączyli do nich jeszcze William Remy i Bartosz Slisz. Co więcej, z powodu czerwonej kartki otrzymanej w spotkaniu z Piastem musi pauzować Jose Kante.



Forma: Lech Poznań (1-0), Miedź (2-1), Piast (1-2), Lechia (2-0), Cracovia (2-1)



WISŁA KRAKÓW - LEGIA WARSZAWA

Po sobotnich spotkaniach Wisła Kraków zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową, dlatego też najbliższa kolejka jest dla graczy tego klubu niezwykle ważna. Wisła traci już pięć "oczek" do Wisły Płock, więc w przypadku kolejnych strat punktowych, może okazać się, że do końca będzie drżała o utrzymanie w Ekstraklasie. Przed tygodniem wiślacy ponieśli srogą porażkę w Gliwicach, ulegając Piastowi aż 0-4. Ta porażka z całą pewnością mogła podłamać piłkarzy Wisły, jednak w tym sezonie przeżywali oni już równie trudne momenty. Z całą pewnością jednym z nich była sytuacja po meczu z Legią z 27 października ubiegłego roku, kiedy z Warszawy krakowska drużyna wyjechała z bagażem siedmiu goli.



Przed niedzielnym meczem Artur Skowronek może mieć mały ból głowy z optymalnym zestawieniem podstawowej jedenastki. Z powodu nadmiaru żółtych kartek w Krakowie nie zagrają Maciej Sadlok oraz Vukan Savicević. W niedzielnym meczu nie wystąpi również wypożyczony do Wisły z Legii Mateusz Hołownia. Największym zmartwieniem szkoleniowca może okazać się jednak kontuzja Pawła Brożka. Doświadczony napastnik złamał na jednym z ostatnich treningów rękę i ma bardzo małe szanse na to, że w tym sezonie jeszcze w ogóle pojawi się na boisku. Teoretycznie naturalnym następcą Brożka byłby Alon Turgeman, ale on także zmaga się urazem. Zawodnika zabrakło ostatnio w Gliwicach i jest praktycznie pewne, że w niedzielę go także zabraknie.



Forma: Piast (0-4), Lech (1-1), Cracovia (2-0), Wisła Płock (2-2), Korona (2-0)



Spotkanie Legii z Wisłą Kraków rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30 na stadionie przy Reymonta. Bezpośrednią transmisję z tego meczu przeprowadzi Canal+. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Transmisja TV:

Canal+