Szymon Włodarczyk zgłoszony do Ekstraklasy

Szymon Włodarczyk został zgłoszony przez Legię do rozgrywek Ekstraklasy. 17-latek w bieżącym sezonie występował w drużynach rezerw oraz juniorów. W 3. lidze rozegrał dwa spotkania, wystąpił też w meczu 1/16 finału Pucharu Polski "dwójki", w którym zaliczył asystę. Włodarczyk jest młodzieżowym reprezentantem Polski. W przeszłości miał już okazję kilkukrotnie trenować z pierwszym zespołem "Wojskowych".

Arek - 43 minuty temu, *.tpnet.pl Włodar king! odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.domynet.pl Nareszcie, mam nadzieję, że dostanie szansę pokazania się. Ja widzę w nim potencjał na dobrego napastnika. odpowiedz

Hoh - 2 godziny temu, *.centertel.pl Powinna być informacja na jakiej pozycji gra. odpowiedz

Coach - 2 godziny temu, *.155.151 No to go choć na 20 minut,musi być debiut w krakow odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nareszczie wrócił ;) bardzo dobry zawodnik. Jak dla mnie leprzy od Rosołka, będą z niego ludzie. odpowiedz

