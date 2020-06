29. kolejka Ekstraklasy. Legia powiększa przewagę

Komentarze (26)

Matt - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Nie wiem czy to nie jest większy test charakteru niż wybicie Lechowi z głowy marzeń o mistrzostwie albo odrabianie 0:1 z Wisłą. Arka na papierze to outsider, sytuacja w tabeli od dawna komfortowa, a Piast jeszcze tylko zremisował. W takich momentach mistrz gra na 100% motywacji i walczy o swoje. Gwiazdorzy natomiast stoją i czekają aż mecz sam się wygra. Ciekaw jestem dzisiejszego spotkania. odpowiedz

Jano - 15 godzin temu, *.orange.pl Piast stracił pkt!Zaczynam się bać o wynik meczu z Arką,ostatnio jak tylko możemy przewagę powiekszyć to topa! odpowiedz

WL - 16 godzin temu, *.tpnet.pl Nasz LEGIA czekala 95 dni na pierwszy mecz u siebie po przerwie !! odpowiedz

GL - 16 godzin temu, *.tpnet.pl Na tle sredniuo grajacej Pogoni Lech byl skuteczniejszy a Polska Barcelona jest "LEGIA" ktora gra w podobnym stylu. LEGIA 3-1 Arka !!! odpowiedz

SF - 16 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIO walczymy o powiekszenie przewagi do 10pkt.i wierzymy ze nie sprawisz nam KIBICOM zawodu !! odpowiedz

WarszawskaOchota - 16 godzin temu, *.orange.pl Oby dzisiaj Legia wykorzystała potknięcie Piasta.

Mielibyśmy już 10 pkt przewagi i praktycznie pustą austostradę do mistrzostwa. odpowiedz

Bubatek - 14 godzin temu, *.net.pl @WarszawskaOchota: Bez kozery powiem, że mielibyśmy 11 pkt przewagi. Tylko trzeba dziś wygrać! odpowiedz

Maniek 78 - 17 godzin temu, *.centertel.pl Oglądałem wczoraj mecz Lech -Pogoń.Lech chyba gra najładniejsza piłkę w Polsce.Oni są taka Polska Barcelona a my Atletico Madryt???? odpowiedz

pol - 16 godzin temu, *.chello.pl @Maniek 78: Normalnie popłakałem się ze śmiechu odpowiedz

Bie(L)any - 16 godzin temu, *.lsas.aero @Maniek 78:

Jak się wyśpisz i tabletki przestaną działać to przeczytaj to ze zrozumieniem na spokojnie ... odpowiedz

Maniekdajspokoj - 14 godzin temu, *.com.pl @Maniek 78:



obejrzyj sobie mecz Lecha z nami, byl jakis tydzien temu. XD odpowiedz

Maniek 78 - 13 godzin temu, *.centertel.pl Niestety taka jest prawda.Oni grają zespołowo budują akcje podaniami potrafią się utrzymać przy piłce.My bazujemy na prowadzeniu piłki,umiejętnościach indywidualnych,walce.Kazda taktyka która prowadzi do zwycięstwa jest dobra ale ich gra bardziej cieszy oko.Z Lechem wygraliśmy sposobem.Taki zespół jak Legia najwiekszy w Polsce powinien wyjść i grać swoją piłkę a nie ustawiać się pod przeciwnika.Kazdego kogo nie zaślepia nienawiść do tego klubu i trochę się zna na piłce powinien przyznać mi racje.grac odpowiedz

Gepetto - 6 godzin temu, *.chello.pl @Maniek 78: Obejrzyj sobie KGHM - Korona to ciekawe i napisz jakie potęgi w nich widzisz. Powiem Ci, że wtedy zobaczysz co to farselona czy jakieś inne gó.no zwane atlesrico. Do tego Vuko porównaj kim jest jeszcze.

PS piłka nożna to gra zespołowa i nawet krasnal czy żelusiowy płaczek nie wygrają meczu sami.

Nie zapomnij, że dziś Legia gra o 20:30

Pozdro odpowiedz

Wnik[L]iwy - 10.06.2020 / 00:19, *.elartnet.pl Wziąłem do ręki ołówek i kalkulator, Piast miał przed ta kolejką 49 punktów... "Stracił punkty". Zatem powinien mieć mniej niż miał, najwyżej 48. Skoro "stracił" punkty [liczba mnoga, zatem co najmniej 2], to powinien mieć najwyżej 47. Może ukończyłem nie ten Uniwersytet, co trzeba, ale skoro w tabeli widnieje, że Piast zdobył 50 punktów, to znaczy, że jeden punkt zyskał. To Legia może powiększyć jutro przewagę, pod warunkiem, że wygra. odpowiedz

BrowarBralczyktańczyWalczyk - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @Wnik[L]iwy: Masz rację , to brzmi jakby komisja ligi im ujęła czy cóś ... Powinno być : Piast uzyskał ino jeden punkt , only one little point . Ewentualnie : Piast nie uzyskał dwóch z trzech upragnionych przez nich punktów , które to punkty oni zamierzali zdobyć . Ładnie żeśmy to rozkminili bracie , brawo my ! odpowiedz

Bubatek - 14 godzin temu, *.net.pl @Wnik[L]iwy: Jest to chyba ta sama logika, co "kup cały zestaw, zaoszczędzisz 20%"... takie czasy, taka frazeologia. odpowiedz

Jurek - 09.06.2020 / 22:51, *.net.pl No to jutro najwyżej remis odpowiedz

P. - 09.06.2020 / 21:28, *.orange.pl Prawo serii czy kolejna "kolejka cudow" ? odpowiedz

Gepetto - 6 godzin temu, *.chello.pl @P.: Czytasz mi w myślach czy kuponach ? ;) odpowiedz

Gienek - 09.06.2020 / 20:29, *.vectranet.pl Oby Legia wykorzystała wpadke piastunek... odpowiedz

Well ... - 09.06.2020 / 20:16, *.tpnet.pl Baj baj Piast , wasz pikny sen się skończył . Pogoń - powodzenia w walce o wicemistrzostwo , gońcie Piasta ! odpowiedz

Browar - 09.06.2020 / 20:15, *.play-internet.pl To znak że i my stracimy... odpowiedz

Sputnik 44 - 09.06.2020 / 20:26, *.vectranet.pl @Browar : tak zwykle bywało... Ważne, że ewentualna wpadka będzie mało kosztowna :) odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 09.06.2020 / 21:52, *.centertel.pl @Browar : nie żartuj jutro 3:0, idziemy po swoje! odpowiedz

Witold - 09.06.2020 / 19:52, *.kompex.pl Legio nie strać punktów jutro proszę. Piast remis dziś. odpowiedz

Przemko - 09.06.2020 / 09:21, *.netfala.pl Ty(L)ko zwycięstwo! odpowiedz

