29. kolejka Ekstraklasy. Piast stracił punkty

Gienek - 2 minuty temu, *.vectranet.pl Oby Legia wykorzystała wpadke piastunek... odpowiedz

Well ... - 16 minut temu, *.tpnet.pl Baj baj Piast , wasz pikny sen się skończył . Pogoń - powodzenia w walce o wicemistrzostwo , gońcie Piasta ! odpowiedz

Browar - 17 minut temu, *.play-internet.pl To znak że i my stracimy... odpowiedz

Sputnik 44 - 6 minut temu, *.vectranet.pl @Browar : tak zwykle bywało... Ważne, że ewentualna wpadka będzie mało kosztowna :) odpowiedz

Witold - 40 minut temu, *.kompex.pl Legio nie strać punktów jutro proszę. Piast remis dziś. odpowiedz

Przemko - 11 godzin temu, *.netfala.pl Ty(L)ko zwycięstwo! odpowiedz

