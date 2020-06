Bezpośrednią transmisję z meczu Wisła Kraków - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!

bzura7 - 19 sekund temu, *.pirx.pl do jano: 200% racji co to jest za granie? odpowiedz

Spinacze - 1 minutę temu, *.t-mobile.pl A co wy myślicie ,że jak będą grali ,norma wieloletnią ,Mietki podnietki odpowiedz

fortuna - 2 minuty temu, *.chello.pl Znowu sie sprzedali bukmacherowi? Znowu? odpowiedz

Krzeszczu - 4 minuty temu, *.bredband2.com Dobry link, trzeba tylko troche wyczysic z reklam (adblokiem itp):



http://www.drhtv.com.pl/drhtv-1.html odpowiedz

Wolfik - 1 minutę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Dobra jakość jest na C+ premium... :). Sorry Kolego za żart, ale dziś to taki żart przez łzy. Ciula gramy. odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 minuty temu, *.chello.pl Gwilia, Pekhart - won z boiska! Vesovic nadal nie nauczył się centrować. Wolę pijanego Stolarskiego, niż trzeźwego Vesovica. Tak grając, przegramy jeszcze z Arką i Górnikiem. odpowiedz

Nie chcemy Pękharta! - 5 minut temu, *.228.190 Pękhart to jest ogórek jakiego dawno w Legii nie było. odpowiedz

Bukmacherskie cfele - 6 minut temu, *.centertel.pl Grajta i srajta! Widać gołym okiem że mecz ustawiony je... Polskie ekstrakase.... odpowiedz

Jano - 7 minut temu, *.orange.pl Grają jak szmaty,mopy i wiadra do mycia podłogi razem!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 12 minut temu, *.centertel.pl Wygramy 2-1 odpowiedz

Wolfik - 2 minuty temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Chyba nie dzisiaj. Nie mamy pomysłu na granie. Wszołek całkowicie niewidoczny, podobnie Luqi. Kompletnie odcięty Pekhart. Jeśli diametralnie nie odmienimy gry w 2-iej linii, nie uratujemy nawet oczka. odpowiedz

SEBO(L) - 13 minut temu, *.chello.pl W tym meczu,w pierwszej połowie,drużynę przytłacza presja pustych trybun... odpowiedz

Filip - 14 minut temu, *.111.202 No to sie zaczyna ratowanie Wisly. Piast 5pkt. Powtorka z rozrywki odpowiedz

Wisła !!! - 17 minut temu, *.master.pl macie super trenera :D odpowiedz

Yeti - 21 minut temu, *.vectranet.pl Ku.wa mać co ta Legia wyprawia w tym meczu? Ręce opadają.. odpowiedz

pawel - 21 minut temu, *.mm.pl Ż uja grają to jeszcze przeboleję. Ale że w ogóle nie walczą.... odpowiedz

krk - 22 minuty temu, *.tpnet.pl https://www.vipleague.lc/1-wisla-vs-legia-live-streaming odpowiedz

KasztanoRonaldo - 22 minuty temu, *.perfecteline.pl Padlina.... Legia przegrywa z beznadziejna Wisła 0 pomysłu na grę odpowiedz

Wolfik - 22 minuty temu, *.mm.pl Po 15 minutach miałem napisać, że słabo dziś wyglądamy. Teraz na dodatek przegrywamy. Będzie ciężko to odwrócić dzisiaj. odpowiedz

Ślimack - 27 minut temu, *.chello.pl http://www.drhtv.com.pl/drhtv-1.html odpowiedz

Radom - 42 minuty temu, *.centertel.pl Podlinkujcie mordy! odpowiedz

... - 44 minuty temu, *.centertel.pl wam tez te wiadomosci przychodza? odpowiedz

Dr acab - 37 minut temu, *.centertel.pl @...: też są, i tnie w uj. odpowiedz

w - 45 minut temu, *.vectranet.pl MA ktoś może lepszy link? tu strasznie tnie odpowiedz

k(L)on - 58 minut temu, *.centertel.pl nie ma za co :) odpowiedz

k(L)on - 59 minut temu, *.centertel.pl http://assia.tv/live/superliga/?lang=pl odpowiedz

Nortonantywirus - 46 minut temu, *.play-internet.pl @k(L)on: co to za ścierwo z wirusami? odpowiedz

Auuuu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl macie link do meczu?? odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.com.pl Brakuje Legii szybkiego , klasowego napastnika . Który w tak słabej lidze jak nasza gwarantowałby minimum 20 bramek w sezonie . odpowiedz

Filip - 1 godzinę temu, *.111.202 Boje sie ze to bedzie mecz pod ratowanie Wisly. Arka wygrala ze Slaskiem. Zobaczymy odpowiedz

gość - 1 godzinę temu, *.chello.pl podrzuci ktoś jakiś link, gdzie można obejrzeć mecz? odpowiedz

Faken - 2 godziny temu, *.165.242 jazda z czikenami hej Legio jesteśmy z wami ! odpowiedz

