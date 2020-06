Vuković: Drużyna pokazała charakter

Aleksandar Vuković (trener Legii): Odnieśliśmy bardzo ważne zwycięstwo. Spodziewaliśmy się, że nie przyjdzie ono łatwo i tak było. Pierwsza połowa nie potoczyła się po naszej myśli. Nie graliśmy tak jak chcieliśmy, a Wisła była agresywna i zorganizowana. Druga połowa pokazała, że mamy tyle charakteru, by wierzyć, iż drugie 45 minut zagramy lepiej i odwrócimy losy spotkania. Gratuluję drużynie, bo to nie było łatwe. - Po przerwie na pewno chcieliśmy dać trochę więcej mocy na lewym skrzydle, na prawym mieliśmy wystarczająco. Roszada, której dokonałem pomogła drużynie, co nie znaczy, że za pierwszą połowę obwiniałbym jednego zawodnika. Nie potrzebowałem trzech środkowych pomocników, gdy trzeba było odwrócić losy spotkania. Ta zmiana świadczy wiele, ale wiem, że będą też pochopne i niesłuszne wnioski w drugą stronę. Na pewno jednak zmiana Cholewiaka była bardzo dobra. - Chciałbym zadedykować te zwycięstwo Piotrkowi Rockiemu, chłopakowi, którego miałem szczęście spotkać na swojej drodze. Wyrazy współczucia dla jego rodziny - bardzo nas ta wiadomość zasmuciła. Pamiętam, że właśnie w meczu z Wisłą strzelił gola dającego jedyne trofeum superpucharu. Niech spoczywa w pokoju.

(L)eming - 4 minuty temu, *.amazonaws.com Brawo Panie trenerze. Więcej Cholewiaka proszę i będzie dobrze! odpowiedz

Hugon - 31 minut temu, *.vectranet.pl Vuković, Dlaczego Wesowicz gra u Ciebie na obronie ,czy Ty nie widzisz ze on jest stworzony do gry z przodu.Robi całą grę,ciągnie Legię do przodu a Ty uparcie stawiasz na Wszołka który nic nie gra.Co ze Stolarskim daj mu zagrać na prawej obronie a Vesowić do przodu uparciuchu. odpowiedz

Wsciek(L) y - 1 godzinę temu, *.mm.pl Pierwsza połowa dno ale w drugiej wyszliśmy na boisko. Brawo dla dedykacji dla Piotra Rockiego ( spoczywaj w pokoju) Legia słabo ale do przodu ???? odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Cała LEGIA zawsze razem i brawo za drugą połowę.Zawsze byśmy chcieli oglądać takie drugie połowy i w pierwszej połowie.Brawo cała LEGIA i wszyscy Legioniści.Jak to mówił pan Janusz Wójcik kiełbasy w górę i golimy ... Brawo Vuko mecz dla Piotrka Rockiego i dziękujemy Piotrusiowi że był i grał w LEGII naszej LEGII bo On zawsze był LEGIONISTA.Amen.Spoczywaj w pokoju i niech Bóg ma Cię w opiece.Pomagaj naszej LEGII z góry i pomóż doprowadzić po mistrza!!!Amen. odpowiedz

Józefowianin - 1 godzinę temu, *.chello.pl Vuko szacunek za dedykacje dla śp Piotrka. odpowiedz

Warszaeiak1234 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy Ci ktorzy tak jechali po Gwilii mogliby dzisiaj wejsc na forum i przeprosic?! odpowiedz

Wojtek - 43 minuty temu, *.co.uk @Warszaeiak1234: Nic takiego się nie zdarzy, bo siedzą i czekają na słabszy mecz, żeby znowu krytykować Mioduskiego, Vuko czy poszczególnych piłkarzy. Tacy to kibice. odpowiedz

Pierwszy - 38 minut temu, *.optikomp.pl @Warszaeiak1234: Miał 5 szans i piątą trafił. Nawet mówiłem kumplom, że potrzebuje 5 sytuacji. odpowiedz

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Klasyk po koncertowej grze dla LEGII.!! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Koncertowa gra w 2 polowie przyniosla efekt a po rudzie zasadniczej - "LEGIA MISTRZ" i oby tak bylo po rundzie finalowej o ile sie odbedzie a wskazuje ze tak ! Powodzenia w nastepnych meczach LEGIO !! odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mecz totalne DNO !!! Mistrzostwo śmiesznej ligi zdobyte.. potem wstyd w rozgrywkach europejskich odpowiedz

Matt - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pomijając zamieszanie z Kulenoviciem rok temu, po Vukovicu widać, że on ogląda te mecze z ławki. Podczas gdy wielu trenerów nie reaguje na wydarzenia na boisku, robi to w sposób losowy lub według przyjętego raz na zawsze schematu, Vuko wyciąga wnioski. Co więcej, najczęściej są one trafne. Zmianami zdobył już wiele punktów. odpowiedz

eLpolo - 16 minut temu, *.co.uk @Matt: Zgadzam się z tobą kolego. Nawet jak jakaś zmiana wydaje mi się dziwna to wystarczy czasem 10 minut i wszystko jasne. w sumie to nie przypominam sobie meczu żeby mu jakaś zmiana nie wypaliła. W dodatku należą mu się brawa za ułożenie taktyki na te dwa w sumie trzy pierwsze mecze. Większość drużyn się podpalała w tych dwóch kolejkach i grali do 60 - 70 minuty a my wręcz przeciwnie. I było widać , że stawiamy na efektywność kosztem efektowności. odpowiedz

Cari - 2 godziny temu, *.as13285.net Brawo Legia odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl Pekhart piłkarz meczu razem z Cholewiakiem. odpowiedz

Gienek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Najlepszy mecz Cholewiaka w Legii. Super zmiana. odpowiedz

P. - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Cholewiak - bardzo trafiona zmiana odpowiedz

