Skowronek: W drugiej połowie pewne rzeczy nam uciekły

Artur Skowronek (trener Wisły): W pierwszej połowie graliśmy tak, jak sobie zaplanowaliśmy i wcześniej trenowaliśmy. Nawet w fazie budowania gry w pewnych momentach mieliśmy kontrolę na boisku. W drugiej połowie pewne rzeczy nam uciekły, Legia też ustawiła się inaczej. Szkoda. Mieliśmy trudny moment po stracie pierwszej bramki. Legia mocno wróciła, napędziła się. Szanowali piłkę, a my tylko za nią biegaliśmy. Po strzeleniu nieuznanej bramki znów dostaliśmy wiatru w żagle i próbowaliśmy swoich szans. Nie brakowało sił, nawet na sprinty.

