Lewczuk: Czujemy się silni

Niedziela, 7 czerwca 2020 r. 19:57 Fumen, źródło: Canal+ Sport

Igor Lewczuk: To był trudny mecz, ale byliśmy przygotowani, że spotkanie nie wygra się samo. Wiedzieliśmy, że Wisła gra dobrą piłkę. Zresztą dawno nie przegrała u siebie. Jednak po zmianie stron prezentowaliśmy się zdecydowanie lepiej. W pierwszej części tylko Luquinhas miał szansę na gola. W szatni trener przeprowadził spokojną i rzeczową analizę, choć przyznam, że będzie ona inna. Przyznam, że to co usłyszeliśmy, to się sprawdziło.



Czujemy się silni. Tworzymy grupę, która się lubi. To ma przełożenie na to, co się dzieje zarówno w szatni, jak i na boisko. To jest klucz.