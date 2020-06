Oceny legionistów za mecz z Wisłą

Najwyższą notę za niedzielny mecz w Krakowie przyznaliście Tomasowi Pekhartowi. Występ strzelca dwóch goli oceniliście na 4,9 w skali 1-6. Bardzo dobre oceny uzyskali Także Mateusz Cholewiak i Marko Vesović - po 4,6. Najniższa nota trafiła do Andre Martinsa - 3,0. W sumie oceniało 1185 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8. Pekhart 4,9 Cholewiak 4,6 Vesović 4,6 Gwilia 4,2 Jędrzejczyk 3,9 Antolić 3,9 Majecki 3,8 Lewczuk 3,8 Karbownik 3,8 Luquinhas 3,6 Wszołek 3,2 Wieteska 3,2 Luis Rocha 3,1 Andre Martins 3,0

LM - 6 minut temu, *.orange.pl Szczerze to kompletnie nie rozumiem od jakiegoś czasu dlaczego Martins gra w L. Jak dla mnie to jest najsłabsze ogniwo. W tym sezonie na 36 spotkań - 0 bramek i 1 (słownie: JEDNA) asysta !!!!! Pamiętajmy, że L jest drużyna, która strzela najwięcej bramek. Przynajmniej asysty to jego obowiązek i to moim zdaniem 8 to jest minimum w sezonie odpowiedz

