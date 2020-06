Rugby

Nabór do drużyn rugby

Sobota, 6 czerwca 2020 r. 16:23 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek, 19 czerwca o godzinie 21 na boisku bocznym przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się nabór do legijnej sekcji rugby mężczyzn i kobiet. Treningi są darmowe!



Sekcja Kobiet

Kobieca sekcja poszukuje wysportowanych dziewczyn, które chcą dołączyć do drużyny! "Gramy w olimpijską odmianę rugby 7-osobowego. W tym sporcie znajdziesz sporo biegania, dużo siłowania, bardzo dużo przewracania, czyli wiele sportów w jednym. Jeśli miałaś do czynienia z innym sportem, a być może jesteś szybka, sprytna, silna lub po prostu odważna to koniecznie przyjdź i się sprawdź!

Zależy nam na dziewczynach chcących się zaangażować i gotowych na treningi kilka razy w tygodniu. Chcemy stworzyć drużynę, która będzie walczyć i zwyciężać w Polsce i na turniejach zagranicznych, a same zawodniczki będą chciały się rozwijać i walczyć o miejsce w reprezentacji Polski i występ na igrzyskach olimpijskich.



Nie musisz obawiać się braku umiejętności, wszystkiego Cię nauczymy. Przynieś ze sobą strój sportowy, dobry humor i zapał do pracy!



Przeprowadzamy nabór do drużyny:

- Seniorek (od lat 19)

- U19 (roczniki 2002-2004)

- U16 (roczniki 2005-2006)



Sekcja mężczyzn