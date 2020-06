Sparing: Legia II Warszawa 3-2 Mazur Karczew

Druga drużyna Legii rozegrała w sobotę pierwszy sparing po wznowieniu treningów. Przeciwnikiem był IV-ligowy Mazur Karczew. Goście grali bardzo ambitnie i dwukrotnie obejmowali prowadzenie. Dwa razy odpowiadał trafieniami skrzydłowy "dwójki" Filip Sobiecki i do przerwy było 2-2. Po przerwie wynik ustalił, strzałem z rzutu karnego Sobiecki, który skompletował tym samym hat-tricka. W spotkaniu uczestniczyli praktycznie wszyscy zdrowi gracze z kadry II drużyny. Sparing: Legia II Warszawa 3-2 (2-2) Mazur Karczew Gole: 0-1 Michał Trzaskowski 1-1 Filip Sobiecki 1-2 Marcin Raszka 2-2 Filip Sobiecki 3-2 Filip Sobiecki (rzut karny) Legia II: Legia: Gabriel Kobylak – Oskar Wojtysiak, Radosław Pruchnik, Mateusz Grudziński, Patryk Konik – Filip Sobiecki, Kamil Kurowski, Łukasz Łakomy, Aleksander Waniek, Piotr Cichocki, Toni Segura oraz: Nikodem Niski, Jegor Macenko, Jakub Kisiel, Kamil Orlik, Mikołaj Neuman

