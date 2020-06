Legia 9. w PEŻ w Szczecinie

Ekipa żeglarska Legii ma za sobą pierwszy start w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej w sezonie 2020. Legioniści podczas rywalizacji w Szczecinie zajęli miejsce dziewiąte. Po pierwszym dniu i sześciu wyścigach, Legia plasowała się na miejscu ósmym, z pięcioma punktami straty do czołowej piątki. Pierwszego dnia legioniści kolejne wyścigi kończyli na miejscach: 4, 6, 2, 5, 6, 3. W niedzielę nasza legijna załoga rozpoczęła starty od trzech wyścigów zakończonych na miejscu trzecim, a w dwóch ostatnich uplasowali się na miejscu 4 i 6. Mistrzostwa Polski rozgrywane będą podczas czterech zawodów i na podstawie wszystkich wyników, wyłoniony zostanie mistrz kraju. Przypomnijmy, że przed rokiem, nasza sekcja zdobyła wicemistrzostwo Polski. Końcowa klasyfikacja po 1. rundzie PEŻ: 1. Iskra AMW Gdynia 20 2. Yacht Klub Polski Gdynia 22 3. Yacht Club Gdańsk 24 4. Giżycka Grupa Regatowa 33 5. SEJK Pogoń Szczecin 35 6. 77 Racing 43 7. Sztorm Grupa 43 8. Olsztyński Klub Żeglarski 44 9. Legia Warszawa 45 10. PZKS Dżygit Białystok 47 11. UKS Albatros Wolin 52 12. Yacht Club Sopot 55 fot. Dariusz Urbanowicz/Sailing Legia

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.