Wypożyczeni: Nagy asystuje w derbach Aten

Na zapleczu ekstraklasy spotkały się ekipy, do których są wypożyczeni piłkarze Legii. Zespoły Maksymiliana Sitka oraz Mateusza Żyry podzieliły się punktami. Jednocześnie "Żyrko" zobaczył trzecią żółtą kartkę w drugim meczu z kolei. Cezary Miszta rozegrał pełne zawody w barwach Radomiaka. Natomiast Konrad Matuszewski zaliczył 90 minut przeciwko Miedzi Legnica. W Grecji dobre wejście zaliczył Dominik Nagy. Węgier popisał się asystą w derbowym starciu z AEK Ateny. Ekstraklasa Mateusz Hołownia (Wisła Kraków) - nie grał w przegranym 1-3 meczu z Legią Warszawa Mikołaj Kwietniewski (Wisła Płock) - nie grał w zremisowanym 2-2 meczu z Jagiellonią Białystok I liga Mateusz Bondarenko (Stomil Olsztyn) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Zagłębiem Sosnowiec Tomasz Nawotka (Zagłębie Sosnowiec) - nie grał w wygranym 2-1 meczu ze Stomilem Olsztyn Maksymilian Sitek (Puszcza Niepołomice) - od 66. minuty w zremisowanym 0-0 meczu ze Stalą Mielec Mateusz Żyro (Stal Mielec) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Puszczą Niepołomice. Ukarany żółtą kartką. Radomiak Radom Cezary Miszta - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Sandecją Nowy Sącz Kacper Pietrzyk - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Sandecją Nowy Sącz Wigry Suwałki Michał Król - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Miedzią Legnica Konrad Matuszewski - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Miedzią Legnica II liga Bartłomiej Ciepiela (Stal Stalowa Wola) - do 83. minuty w wygranym 2-1 meczu z Górnikiem Łęczna Grecja Dominik Nagy (Panathinaikos Ateny) - od 61. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z AEK Ateny. Zaliczył asystę przy bramce na 1-0 w 65. minucie spotkania.

Loczek - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Nagyego sprzedać i nie zawracać gitary. odpowiedz

