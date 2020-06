Legia pierwsza po fazie zasadniczej. Z kim w fazie finałowej?

Za tydzień wyjaśni się, z kim i gdzie Legia Warszawa będzie walczyła o tytuł mistrzowski w rundzie finałowej. Legioniści są już pewni pierwszej lokaty po 30 kolejkach. Przewaga nad drugim Piastem Gliwice wynosi 8 punktów, a do rozegrania pozostały dwie serie spotkań. Oznacza to, że przy Łazienkowskiej odbędą cztery z siedmiu spotkań fazy finałowej. Na ten moment gwarantowane miejsce w pierwszej ósemce ma także Piast Gliwice, a o pozostałe sześć miejsc walczy aż 10 drużyn. Z bez szans na grę w grupie mistrzowskiej są: ŁKS, Arka, Korona i Wisła Kraków. Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i zestaw par rundy finałowej 31. kolejka (piątek - niedziela, 19-21 czerwca) 1-3 5-7 2-4 6-8 32. kolejka (wtorek - czwartek, 23-25 czerwca) 7-1 3-5 8-2 4-6 33. kolejka (piątek - niedziela, 26-28 czerwca) 1-2 3-4 5-6 7-8 34. kolejka (piątek - niedziela, 3-5 lipca) 4-1 2-3 6-7 8-5 35. kolejka (piątek - niedziela, 10-12 lipca) 1-5 4-8 2-7 3-6 36. kolejka (środa, 15 lipca) 8-1 5-4 6-2 7-3 37. kolejka (niedziela, 19 lipca) 1-6 2-5 3-8 4-7 Wróżenie z fusów, czyli... mecze, jakie rozegrałaby Legia, gdyby aktualna tabela była tą końcową po 30 kolejkach: Kolejka 31: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin Kolejka 32: Lechia Gdańsk - Legia Warszawa Kolejka 33: Legia Warszawa - Piast Gliwice Kolejka 34: Śląsk Wrocław - Legia Warszawa Kolejka 35: Legia Warszawa - Lech Poznań Kolejka 36: Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa Kolejka 37: Legia Warszawa - Cracovia

Boro - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jestem mocno rozczarowany wasza postawa redakcjo!

Ani jednego słowa o pogrzebie Rockiego. Nie był może wybitnym piłkarzem, a w Legii grał tylko sezon, ale był legionista! Wstyd! odpowiedz

Wirion - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Boro: był artykuł odpowiedz

Wirion - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Boro: 02.06 o 7: 42 artykuł dodany na stronie odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia mistrz odpowiedz

Grizzly - 3 godziny temu, *.chello.pl czyli tzw tytuł premiership wygrali jak w Australii i Nowej Zelandii odpowiedz

Mpp1986 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oby lech był szósty... ;) odpowiedz

