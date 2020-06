Cholewiak: Pokazaliśmy, że się nie poddajemy

Niedziela, 7 czerwca 2020 r. 21:08 Wiśnia, źródło: Legia Warszawa

- Cieszę się, że dostałem swoją szansę. Trener powiedział mi w przerwie, że mam być gotowy, ponieważ wprowadzi mnie na boisko. Wszedłem w trudnym momencie, ale starałem się pomóc drużynie, żebyśmy odnieśli zwycięstwo. Fajnie, że udało się od razu zanotować asystę. Wygraliśmy mecz z czego bardzo się cieszymy - powiedział po meczu z Wisłą Mateusz Cholewiak.



- Cieszę się, że dałem pozytywny impuls i dołożyłem cegiełkę do tych trzech punktów. Trener powiedział, że będę miał nieco więcej miejsca i żebym pomógł oskrzydlać akcje. Udało mi się spełnić te założenia. Jest satysfakcja, ponieważ do przerwy przegrywaliśmy, ale po zmianie stron pokazaliśmy, że się nie poddajemy i konsekwentnie dążymy do strzelania kolejnych bramek. Wracamy do stolicy w dobrych humorach.