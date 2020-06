Vesović: Zasłużona wygrana

Niedziela, 7 czerwca 2020 r. 21:14 Wiśnia, źródło: Legia Warszawa

- Można powiedzieć, że wróciliśmy w tym meczu z dalekiej podróży. Zdobyliśmy zasłużone trzy punty i możemy jechać do Warszawy w dobrych humorach. Pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu, ale myślę, że po zmianie stron było już dużo lepiej - mówi po ostatnim gwizdku meczu z krakowską Wisłą Marko Vesović.



- W przerwie nie panikowaliśmy. Wiedzieliśmy, że stanowimy zespół, co pokazaliśmy w drugiej połowie. W Krakowie zawsze gra się trudno, dlatego te punkty są bardzo ważne. Teraz mamy mecze u siebie, więc jesteśmy na dobrej drodze. Dzisiaj "Choli" dał kapitalną zmianę. Jego wejście to był dla nas dobry impuls.