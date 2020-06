Dariusz Wyka nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. 13:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii został 29-letni środkowy, Dariusz Wyka. Ostatnie trzy sezony koszykarz spędził w Asseco Arce Gdynia, z którą występował m.in. w europejskich pucharach, w rozgrywkach EuroCup. Wcześniej Wyka grał głównie na Podkarpaciu - w Mieście Szkła Krosno, Polonii Przemyśl, Jeziorze Tarnobrzeg oraz Zniczu Jarosław. Zawodnik ma na swoim koncie debiut w pierwszej reprezentacji Polski.



Mierzący 209 centymetrów podkoszowy (może grać jako środkowy i silny skrzydłowy), znany jest z rzutów za 3 punkty. W ostatnich dwóch sezonach, może pochwalić się skutecznością na poziomie 33,3 procent w rozgrywkach EBL (12/36 w ostatnim sezonie oraz 35/105 rok wcześniej). - W Legii mam nadzieję na dużo minut, a dzięki dobrej grze chciałbym wrócić do reprezentacji Polski. Legia w ostatnich latach zawsze kojarzyła mi się z bardzo waleczną drużyną - najpierw w barwach Krosna rywalizowaliśmy o awans do Energa Basket Ligi, ostatnio w ćwierćfinale play-off, gdy byłem w Arce Gdynia. Zawsze lubiłem grać w Warszawie, kibice dopisywali, atmosfera mnie napędzała - powiedział nowy zawodnik Legii.



W sezonie 2019/20, Wyka rozegrał 22 mecze ligowe w barwach Arki, przebywając na parkiecie średnio przez 12:41 min., i w tym czasie notując 3,8 punktu oraz 3,9 zbiórki. - Darek to zawodnik, którego szukałem od dawna. Łączy dwie pozycje, nie jest łatwo takiego koszykarza znaleźć w Polsce, jest ich niewielu. Może on zagrać na obwodzie, jako silny skrzydłowy, czy też środkowy. Sprawdziliśmy go pod każdym kątem, jest bardzo dobrym człowiekiem i zawodnikiem. Lubi ciężko pracować, po trochę słabszym minionym sezonie jest głodny gry, dalszego rozwoju w związku z czym liczymy, że w Legii zrobi kolejny krok do przodu w swojej karierze, z pożytkiem dla obu stron - powiedział Wojciech Kamiński, trener Legii Warszawa.







Imię i nazwisko: Dariusz Wyka

Data i miejsce urodzenia: 3.12.1991 (29 lat), Bolestraszyce

Wzrost: 209 centymetrów

Pozycja: środkowy / silny skrzydłowy



Kluby:

2019/20: Asseco Arka Gdynia (EBL): 22 mecze, 279:02 min. (śr. 12,4), 84 pkt. (śr. 3,8), 86 zb. (śr. 3,9)

2018/19: Asseco Arka Gdynia (EBL): 39 meczów, 645:13 min. (śr. 16,5), 249 pkt. (śr. 6,4), 168 zb. (śr. 4,3)

2017/18: Asseco Arka Gdynia (EBL): 32 mecze, 661:59 min. (śr. 20,7), 270 pkt. (śr. 8,4), 183 zb. (śr. 5,7)

2016/17: Miasto Szkła Krosno (EBL) 32 mecze, 522:16 min. (śr. 16,3), 161 pkt. (śr. 5,0), 122 zb. (śr. 3,8)

2015/16: Miasto Szkła Krosno (I liga): 40 meczów, 855:31 min. (śr. 21,4), 406 pkt. (śr. 10,1), 298 zb. (śr. 7,5)

2014/15: MOSiR Krosno (I liga): 36 meczów, 746:43 min. (śr. 20,8), 315 pkt. (śr. 8,8), 226 zb. (śr. 6,3)

2013/14: MOSiR Krosno (I liga): 35 meczów, 616:48 min. (śr. 17,6), 243 pkt. (śr. 6,9), 169 zb. (śr. 4,8)

2012/13: Polonia Przemyśl (I liga): 32 mecze, 790:10 min. (śr. 24,7), 370 pkt. (śr. 11,6), 225 zb. (śr. 7,0)

2011/12: Jezioro Tarnobrzeg (PLK): 38 meczów, 468:52 min. (śr. 12,3), 139 pkt. (śr. 3,7), 108 zb. (śr. 2,8)

2011/12: UMKS Kielce (II liga): 12 meczów, 321:46 min. (śr. 26,8), 163 pkt. (śr. 13,6), 91 zb. (śr. 7,6)

2010/11: Znicz Jarosław (II liga): 33 mecze, 1082:46 (śr. 32,8), 367 pkt. (śr. 11,1), 303 zb. (śr. 9,2)

2009/10: Znicz Jarosław (PLK): 23 mecze, 235:58 min. (śr. 10,3), 70 pkt. (śr. 3,0), 39 zb. (śr. 1,7)

2008/09: Znicz Jarosław (PLK): 1 mecz, 1:48 min, 0 pkt., 0 zb.