Koszulki Powstańcze - wzór 1

Jak co roku kibice Legii przygotowali koszulki upamiętniające Powstanie Warszawskie. Zapisy na wzór nr 1, koszulek przygotowanych przez grupę OFMC, prowadzone są na Forum Kibiców . Cena: 50 złotych. Całkowity zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na tegoroczne obchody powstania z udziałem delegacji kibiców Legii Warszawa, pomoc Kombatantom oraz obchody innych rocznic patriotycznych, ważnych dla Warszawy i Polski. Przy zamówieniach obowiązuje 100% przedpłata na konto. Zapisy prowadzone będą do 21 czerwca włącznie.

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl 50 zł za T-shirt: może coś z tej sumy odłożycie na przyszły rok, żeby było na grafika? Wzory z roku na rok coraz gorsze. odpowiedz

