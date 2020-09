Biblioteka legionisty: Kolekcja Gwiazdy Legii

Wtorek, 29 września 2020 r. 14:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kolekcja "Gwiazdy Legii" pojawiła się na rynku 6 sierpnia 2018 w formie 16-stronicowego pisma wraz z dodatkami. Tymi były m.in. specjalne numizmaty (medale o średnicy 31mm), a kolejne zeszyty pisma, które wychodziły co dwa tygodnie, lądowały w dołączonym później specjalnym segregatorze. Na medale przygotowano specjalne pudełko. Niestety od samego początku pozycja ta wydawała się niedopracowana.



Nie dość, że treści były pisane jakby na kolanie, mnóstwo było w nich błędów, do tego cena zupełnie nie przystawała do jakości wydawnictwa. Z biegiem czasu zaczęły pojawiać się opóźnienia w dystrybucji kolejnych numerów, a ostatecznie planowaną formułę 30 "zeszytów" zmniejszono do 26. W dodatku trzy ostatnie nie trafiły do otwartej sprzedaży, a przesłane zostały jedynie do tych, którzy z góry zapłacili za prenumeratę całej kolekcji.



Każdy kolejny numer przedstawia postaci, według autorów serii, wybitne w historii piłkarskiej Legii. W pierwszych dwóch numerach przestawiono Kazimierza Deynę i Lucjana Brychczego, zaś do zeszytów dołączono medale z ich właśnie podobiznami. Oprócz bohatera danego tomu (takie nazewnictwo wprowadził wydawca, choć przy 16 stronicowych wydawnictwach trudno używać tej nazwy), przybliżane były różne ciekawostki z historii naszego klubu, czasem innych sekcji. Pod względem treści, niestety od samego początku było słabo. Niedopracowane, błędne informacje, nad którymi podobno pracowała jedna osoba, w dodatku (chyba) bez korekty. Wśród przedstawianych postaci znaleźli się również m.in. Mielech, Nawrot, Ćmikiewicz, Stachurski, Mahseli, Gmoch, B. Blaut, Martyna, Zientara, Vejvoda, Górski, Kosecki, Topolski, Dziekanowski, Boruc, Vuković, Radović, Zieliński, Magiera, Mięciel, Kucharski, Kowalczyk, Pisz, Rzeźniczak, Okuka i Saganowski.



Całą kolekcję skompletowali jedynie najwytrwalsi, a i ich cierpliwość wystawiona została na próbę. Ostatecznie wydawca pisma zdecydował się wysłać informację do prenumeratorów nt. wydania trzech ostatnich tomów (24-26) o następującej treści: "Zdajemy sobie sprawę, z jak dużym rozgoryczeniem przyjęliście informacje o przerwaniu kolekcji Gwiazdy Legii. Decyzja wydawnictwa spowodowana była wieloma czynnikami, głównie związanymi z ciężką sytuacją całego rynku wydawniczego, wynikającą z zapaści sprzedażowej pism i książek w okresie pandemii koronawirusa. (...) W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, zdecydowaliśmy się na dalszą kontynuację serii w koniecznie zmienionej formie - ale oczywiście pozwalającej na skompletowanie Waszej kolekcji medali z podobiznami Legend Legii (...)".



I tak, ostatnie trzy numery pisma trafiały do prenumeratorów od czerwca do połowy sierpnia 2020 roku. Nie były ponadto dystrybuowane w salonach prasowych. Koszt wcześniejszych numerów pisma wynosił 24,99 złotych, ostatnich trzech 29,99 zł. Trzeba przyznać, że kolekcja "Gwiazdy Legii" wypadła dość blado, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty. Żałować można również, że nasz klub zdecydował się na współpracę (wizerunkową) z publikacją o tak wątpliwej jakości. Sam pomysł przedstawienia legijnej historii w formie "magazynowej" można uznać za interesujący, jednak efekt końcowy zdecydowanie nie przystoi...



Tytuł serii: Gwiazdy Legii

Liczba wydań: 26

Liczba stron: 16

Data wydania: 2018 - 2020

Wydawca: Edipresse Polska



