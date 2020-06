Europejskie puchary: Możliwe pojedyncze mecze w eliminacjach

Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. 21:04 Woytek, źródło: Sport.pl

- Wszyscy pracują nad tym by w eliminacjach były dwumecze, bo to ważne dla wielu klubów. Jeżeli tak nie będzie, to całość stanie się większą loterią niż zwykle. Natomiast nie wykluczam, że jedna, dwie lub trzy rundy eliminacyjne mogą być ograniczone do jednego spotkania - powiedział w programie "Sekcja piłkarska" na Sport.pl Dariusz Mioduski.



- Nie mogę zdradzać za dużo, bo uczestniczę w części rozmów dotyczących kształtu europejskich pucharów, ale na dziś nie ma podjętych decyzji. Pojawią się one 17 czerwca po posiedzeniu komitetu wykonawczego UEFA. Sądzę, że wszyscy zmierzają ku temu, by w sierpniu dokończyć tegoroczne rozgrywki Ligi Mistrzów, a w drugiej połowie miesiąca zacząć kwalifikacje do nowego sezonu. Eliminacje i końcówka sezonu europucharów mogą najść na siebie, ale dziwiłbym się gdyby eliminacje wystartowały przed drugą połową sierpnia - dodał.



- Jeżeli zagramy w finale Pucharu Polski, to piłkarzy czeka tydzień odpoczynku, lekkiej regeneracji i wrócimy do treningów. Piłkarze nie będą mieli wielkich wakacji - wszyscy pozostaną w treningu.