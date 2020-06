Komentarze (36)

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Fajnie się to oglądało.Brawo drużyna za ciągłe ataki mimo korzystnego rezultatu.Z każdą minutą coraz większa przewaga Legii na boisku.

Gratulacje. odpowiedz

WILDCAT - 3 godziny temu, *.chello.pl Doping z ulicy czy nagrany? Wie ktoś może? odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @WILDCAT: Wygrales plecak. odpowiedz

eee - 46 minut temu, *.chello.pl @WILDCAT: xD "doping" to inicjatywa Canal+, na pilocie można sobie to badziewie wyłączyć zmieniając ścieżkę audio. odpowiedz

Ert - 3 godziny temu, *.150.124 Nowe krzesełka na wschodniej czy fatamorgana?? odpowiedz

ROSOMAK - 3 godziny temu, *.chello.pl Panowie i Panie poczekajmy do końca meczu nie jest źle cisną i to nie koniec na pewno odpowiedz

Wiem co mówię - 3 godziny temu, *.chello.pl @ROSOMAK : no na pewno nie koniec bo jeszcze drugie 45 minut mordo odpowiedz

ROSOMAK - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wiem co mówię : Naprawdę łał kolega inteligent ???? odpowiedz

Wiem co mówię - 3 godziny temu, *.chello.pl @ROSOMAK : żeby posługiwać się ironią to trochę inteligentnym trzeba być. A na pewno być żeby ją odczytać. Pstryczek w nos krzykaczu! odpowiedz

ROSOMAK - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wiem co mówię : Nie wiem czemu krzykaczu po prostu stwierdziłem grzecznie ze kolega inteligent to wszystko pozdrawiam miłego życzę i zimnego piwka



odpowiedz

Wiem co mówię - 2 godziny temu, *.chello.pl @ROSOMAK : nie uważam się za inteligenta, pracuje fizycznie odpowiedz

ROSOMAK - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wiem co mówię : Stary nie chciałem Cię urazić napisałeś coś Ja odpowiedziałem zaleciało trochę ironią dla mnie ok wolę to niż jechanie komuś po rodzinie chyba to właśnie ta nasza inteligencja A może normalność odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Zona Arka M zadaje jak zwykle totalnie durne pytania. Nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Zastanawiam sie na jakiej zasadzie dostala ta posade, bo raczej chyba nie za inteligencje... odpowiedz

To tylko piłka - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Bez spinki ,panowie,? odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @To tylko piłka : Niby racja. Ale ciężko się dostosować do skądinąd słusznej uwagi :). odpowiedz

lolo - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Teraz dopiero widać jaki ten Cholewiak to kołek! odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @lolo: fakt, elektryczny i lekko-paralityk. Niech Vuko wystawi w drugiej polowie Martinsa albo nawet Roche i bedzie lepiej. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Znowu zostali w szatni... oby skończyło sie jak w Krakowie. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Jestem przekonany ze pukniemy z 5 bramek ;-) odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Cześć Kolego. No, obyś miał rację, na razie nic na to nie wskazuje. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Mamy sporo pilki, fajnie podajemy, tempo tez nie zle. Bedzie dobrze.

No i w przeciwienstwie do Kazia Wegrzyna uwarzam ze podani Luqi do Pekharta bylo fenomenalne. Nie wiem tylko czy czech dobrze nie przeczytal, czy za stary i za wolny. Ale malo braowalo....



Bedzie dobrze, mam takie przeczucie :-)

Kiepski kurs u buka mimo ze przegrywamy, ale wrzucam pare groszy. Moze bedzie na hotdoga! ;-.)) odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Może w końcu coś wpadnie. Ja za bardzo chyba się denerwuję... stary sie robie :). odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: To w takim razie ja juz jestem ZA stary lol ;-) odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: A wracając do meczu. Brakuje mi dokładności pod bramką rywali. Coś nie działa. Nie wiem, kto mógłby to poprawić. Lui moim zdaniem słabo, niedokładnie. Mam złe przeczucia co do dzisiejszego meczu.... odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: kolego, bedzie dobrze -) odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: No, to bede mial na hotdoga ;-)) odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Mowilem ze pykniemy piatke! :-) odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Gratuluję Przyjacielu wygrania hot-doga. Tylko nie jedz na noc, no chyba że pandemia nie zwiększyła Twojej objętości :). odpowiedz

krzysiek0985 - 4 godziny temu, *.proflink.pl Co to jest za drużyna .... odpowiedz

Riki tiki tak - 3 godziny temu, *.chello.pl @krzysiek0985: która? odpowiedz

Takiego napastnika w Legii mi brakuje - 5 godzin temu, *.com.pl Legii brak szybkiego napastnika , który miałby technikę , drybling , szybkość . odpowiedz

hajdukL - 5 godzin temu, *.77.242 Nawiązując do słów naszego trenera, że "Arka nie ma nic do stracenia" to nie do końca można się z tym zgodzić ale zasadne nasuwa się pytanie, co Legia ma do stracenia. Ogólnie rzecz biorąc to wydaje się, że jeszcze mniej. Jednak uważam, że w takich meczach piłkarze i trener mają bardzo dużo do stracenia w oczach uważnych i obiektywnych kibiców. odpowiedz

Radomiak z Radomia - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Podrzuci ktoś link do meczu? odpowiedz

BT - 5 godzin temu, *.wlantech.pl @Radomiak z Radomia:

http://assia.tv/live/mix-sport6/?lang=ua odpowiedz

Adson 78 - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl @Radomiak z Radomia: https://estadios24.pl/live232375,legia-warszawa-arka-gdynia odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com @Radomiak z Radomia: szacunek dla Radomiaka !!!! odpowiedz

