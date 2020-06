Konferencja pomeczowa

Mamrot: Legia wygrała zasłużenie

Środa, 10 czerwca 2020 r. 22:45 Mishka, źródło: Legionisci.com

Ireneusz Mamrot (trener Arki): Legia była dziś lepsza, co do tego nie ma wątpliwości. Nie można tak napędzać rywala, nie można mieć aż tylu strat. Nie wiem jednak czy to by dziś cokolwiek zmieniło przy naszej dyspozycji. Straciliśmy bramkę do szatni po prostej stracie piłki w bocznym sektorze. Poszła akcja i Legia wyrównała. Porozmawiamy sobie o tym we własnym gronie. Nie mamy jednak zbyt wiele czasu. Przed nami ważny mecz w niedzielę. Legia była lepszym zespołem pod względem piłkarskim i wygrała zasłużenie.