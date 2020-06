Wystrzałowo na Łazienkowskiej

Sędziowie

Główny: Tomasz Kwiatkowski

Asystent: Marcin Boniek

Asystent: Dawid Golis

Techniczny: Wojciech Myć



News⚽️Legia - 42 minuty temu, *.20.95 ✨⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️✨ odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.55.15 Szokujący początek, a później rzeź niewiniątek ;-) Legia Mistrz!!! odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Chyba każdy się zgodzi, że to najlepiej grająca Legia w meczach u siebie w XXI w. ? odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo Legia. Mecz do jednej bramki. odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Najwyższe zwycięstwo z Arką w historii? odpowiedz

Józefowianin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobra gra jeszcze lepszy wynik. Nareście szeroka kadra,nie tylko z nazwy. odpowiedz

okęciak - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wszołek, Vesovic, Pekhart, Luqinhas, Antolic- w aktualnej formie to Panowie Piłkarze bez dwóch zdań, Cholewiak również zaczyna fajnie wyglądać, dobrze że Sanogo strzelił bramę po długiej kontuzji czuje że jeszcze możemy mieć z niego pociechę, ogólnie coraz przyjemniej się tą Legię ogląda, Panie Mioduski, Panie Vukovic- oby tak dalej, Legia Mistrz! odpowiedz

derry - 2 godziny temu, *.chello.pl niech ktoś kupi Sanogo jakieś korki do grania , bo biduś chyba w tenisówkach wyskoczył odpowiedz

garry - 2 godziny temu, *.chello.pl troszkę dziegciu; po raz kolejny nie mogę patrzeć na Wieteskę na stoperze. To fajna, porządny gość ale się nie nadaje, drugi Rzeźniczak. Przeciwnik tuż przed polem karnym sam, on 3 m za nim. Jedna przebitka, druga, ten człapie i dopiero jak za późno biegnie do strzelca. Koszmar, nie umie się ustawiać. Niech go przerobią na 6, bocznego obrońcę albo sprzedadzą poki młody i dobrze płacą. odpowiedz

były trener juniorów - 1 godzinę temu, *.chello.pl Perkhart zaimponował pułapem, na jakim dotyka piłki głową, Może się wydawać ,iż tajmig i ruch do piłki ma na prawdę na wysokim poziomie . Głowa lepiej ułożona od stopy..



Rozczarował Karbownik. Mówi się ,że taki techniczny zawodnik , ale przyjęcie mocno podanej ,badź strąconej piłki na śliskiej murawie przyspożyło mu nie lada problemów. Gdybym był skutem to w tym aspekcie by mnie dzisiaj Michał zdecydowanie nie przekonał. Podobać sie może , jak przyspiesza z piłką przy nodze i wbiega między dwóch przeciwników. Problem zaczyna się , kiedy ma przed soba kilu obrońców i głowa za wolno przetwarza obraz który widzą oczy. A należy pamiętać ,że w piłkę nożną gra się przede wszystkim głową nogi tylko są aparatem wykonwaczym. Mimo wszystko powodzenia.



Jednostronne widowisko. Słaba Arka, dzięki Legio. odpowiedz

Jarkonet - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Do L56 masz rację sam dość mocno krytykowałem Trenera Vukovica Celowo piszę przez duże T i potrafię użyć tego magicznego słowa PRZEPRASZAM oraz powiem więcej niech Mioduski zostanie na lata - za to co robi dla Legii baza szkoleniowa może nie jutro ale pojutrze powinna przynosić efekty. Chodzę na Legię od 35 lat i mam nadzieję , iż to co teraz oglądam i przeżywam jest zalążkiem wielkiego klubu pod względem zarządzania , gry, szkolenia i warunków rozwoju. Liczę że każdy chłopak będzie chciał tu przyjść i grać. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Przed meczem pisałem, że jeśli nie dopiszemy sobie punktów przed gwizdkiem powinniśmy słabą Arkę ograć. Po pierwszej minucie byłem gotów wywalić laptopa za okno.....

Na szczęście dzisiejsza Legia tworzy kolektyw. Są pewni swojej wartości i kwestią czasu pozostaje, kiedy dopną swego. Ten mecz to prawdziwa DEKLASACJA przeciwnika. Sopro oglądam meczów w naszej ex, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nawet Wisła nieco lepiej wyglądała w Warszawie niż Arka. Wielkie Brawa dla wszystkich. To naprawdę fajnie się ogląda.



Mamy 10 oczek przewagi. Jeśli nie polegniemy w Zabrzu (a nie wiem dlaczego mielibysmy) to z taką przewagą przystąpimy do finałowej kolejki. A jeśli tak, naprawde nie sądzę by cokolwiek złego mogło się wydarzyć.



Jedyna niewiadoma to obsada bramki (nie wiem, czy w lipcu Radek z nami zostanie - chyba jeszcze decyzji nie ma). Chociaż... z taką grą jak dziś moglibyśmy pozostawić ją pustą :). odpowiedz

garry - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik:

dlaczego tylko 10, nie wierzę że Piast wygra w Białymstoku odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @garry: Zakładam Kolego, że Jaga już swoje zrobiła i nie będzie się jej chciało męczyć. A Górnik gra w grupie spadkowej gdzie każdy punkt jest ważny (podziału nie ma). odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @garry: Chyba ze jaga zagra w 10. odpowiedz

Markus Merk - 6 minut temu, *.play-internet.pl @Hugon: Jaga to ma szansę na puchary, więc napewno nie odpuści. odpowiedz

(L)eo - 2 godziny temu, *.master.pl Cholewiak to jeden z najlepszych transferów ostatnich okienek,mega wzmocnienie,a tak go we Wrocławiu wyśmiewano. Kapitalnie gra ten facet. Veso dzisiaj pokłony,Pan piłkarz. Wszolek MVP. Pekhart jakby dołożył gola to też bardzo fajny występ. Ogólnie pięknie się to oglądało,szkoda tylko że bez kibiców. odpowiedz

Zbyszek - 2 godziny temu, *.plus.pl @(L)eo:

NAjlepsza w tym wszytkim była jego reakcja po zdobytej bramce. Dobrze że karabin nie leżał w pobliżu bo by jeszcze przy okazji wybił kilku. Ten gość nie jest piłkarzem ale jakim kurde wojownikiem chyba :o odpowiedz

News⚽️Legia - 46 minut temu, *.20.95 @Zbyszek: a Brzéczek zapisał go już w notesie,bo ten chłopak to wojownicze serce✨⚽️✨ odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Gdy Legia laduje 5 goli i narzekasz ze tak malo :-D Skutecznosc troche szwankuje. Piekny mecz, totalna dominacja. Zawsze czekalem zeby Legia tak grala - i sie doczekalem. Brakuje tej ofensywy troche na wyjazdach. Zobaczymy co bedzie w Zabrzu.

Piast gra teraz w Bialymstoku - jagiellonia w formie. Miejmy nadzieje ze Jaga ich pokona i my wygramy w Zabrzu i to juz by bylo 13 punktow przewagi. Czyli wystarczylyby 3 zwyciestwa w rundzie finalowej (oczywiscie licze na pelne 7 zwyciestwo zeby pokazac wszystkim ze Legia bezapelacyjnie pany). odpowiedz

L56 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Może odezwą się Ci co wypisywali latem i jesienią mądrości na temat trenera?! Takie jedno słowo, które wszystko zmienia!

Vuko albo ma nieziemskiego farta, albo zna się na ludziach.Kogo na to boisko nie wpuści

to sukces.Nie dopilnował tylko żeby Vamara założył dobre korki!

Zostało już tylko dołożyć Piastowi w rundzie finałowej.

Bravo.

odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @L56: Tak odezwę się. Nie wierzyłem w genialny plan Trenera Vuko. Jeszcze nie wierzę. Kiedy uwierzę napiszę Przepraszam. Dużymi literami.

Gratulacje i owacje na stojąco z Warszawą dla Legia Warszawa za ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

mc - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @L56: Ja nie wypisywalem, ale uważałem że jest tragiczny. Przyznaję się do błędu. Nie jestem specjalistą tylko kibicem. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @mc:

Pomyłka to ludzka rzecz. Nawet JP2 się kiedyś pomylił...kibicowal Cracovii i Romie..a mógł Legii Warszawa...

Nic to... Będzie dobrze. Pozdrawiam i 5 piw ???????????????????? stawiam... odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.chello.pl @filand: Nie ma znaczenia, w co Ty wierzysz. Ważne jest, jak gra drużyna i jak zdobywa punkty.

odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @WETERAN:

Wierzę w Boga. W mistrzostwo Polski dla Legia też wierzę. Również wierzę,że używane dziewice Ciebie nie omijają.

Potrafię przyznać się do błędu. A Ty ? odpowiedz

AM78 - 2 godziny temu, *.143.109 To co dzisiaj zrobił Wszołek to jest klasa. Prawie dwa gole i dwie asysty, tak dalej Panie Pawle! Brawo. odpowiedz

Ochota (L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I taką Legię to ja mogę oglądać, Hej CWKS! odpowiedz

maniek78 - 2 godziny temu, *.112.200 Dziś nareszcie dobry mecz.Forma wróciła.Juz nam nikt nie powinien zaszkodzić.Dzis już nie będę narzekał. odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dobra forma Legii pokazuje jaka ta nasza liga jest słaba co nie znaczy, że w każdym meczu będzie tak łatwo. Co do dzisiejszego meczu chyba każdy zagrał na dobrym lub bardzo dobrym poziomie, dużo pola do popisu było w ataku, Vesovic chyba forma życia, gdyby koledzy mieli lepiej ustawione celowniki to miałby dziś z pięć asyst. odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo drużyna! Brawo Vuko! odpowiedz

Mok - 2 godziny temu, *.chello.pl Wielce Szanowny Pan Vukovič pisze piękne karty historii Legii! odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.111.202 Krzeszczu mam nadzieje, ze zarobiles Bracie. Powiedz jak bedzie z Gornikiem. Tabela zajeb... nie powtorzy sie mecz kuchenkorz z zabojadami odpowiedz

Jimmm - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de @Piotr: odpowiedz

dejne3 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Piotr: Znając życie to kartofle mogą przegrać z żółto czerwoną ,zajmą 4 miejsce i mają u siebie Legię i mecz z kibicami obejrzą w swoim kotle. To jest bardzo prawdopodobne, że to uczynią odpowiedz

rafaL - 2 godziny temu, *.shawcable.net Vuko co mecz to lepiej, ten zespół to Twoja zasługa !!!! Brawo i jeszcze raz brawo !!! LEGIA odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Jezeli ktos dzisiaj bedzie marudzil to jest polonista !! Vuko, szacunek. Cholewiak, szacunek, Antolic.,....kocham tego goscia (tak po mesku oczywiscie). No i mecz na platnym kanale tv w Anglii. A propos, nie wiedzialem ze ne trybunie jest napis 'ULTRAS LEGIA'.. klasa !!!!!. odpowiedz

Środowy - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wamara dobry kombek , brawo chłopaki ! odpowiedz

Zbyszek - 2 godziny temu, *.plus.pl @Środowy:

Czy ktoś mi powie o co chodzi w Legii z butami?!!

Czy on kuź... w halówkach wyszedł, czy co?

Już kiedyś był grajek, co to nie wiedział że w bucie to ważny jest jego rozmiar, a temu nikt nie powiedział żeby se korki wkręcił ? odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl No takie Legie to ja lubię! odpowiedz

RobL - 2 godziny temu, *.centertel.pl Vuko stworzyłeś potwora brawo!!! odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @RobL: hahah.. poczekaj na LE.. zobaczysz potworną kupę odpowiedz

Gclw - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @...: ale twoja amica się raczej do pucharów nie dostanie... odpowiedz

Eduardo - 2 godziny temu, *.sferanet.pl @...: Czy tobie wiecznie nic nie pasuje? Trochę optymizmu chlopie odpowiedz

RafaL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @...: qrwa. Żeby tam grać trzeba wygrać swoją ligę. Chyba że jakieś inne przepisy znasz. A jak chcesz oglądać piękno to idź do... klubu że strepteesem :)

odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com @...: amica to cykory. 4 finaly PP, 4 przegrane, Legiunia 5 finaly, 5 wygranych. odpowiedz

TheBill - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @MIODUSKI OUT !!!!: "Legiunia" ? odpowiedz

Krzysiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Legia! odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Mowilem ze pykniemy piatke! :-) odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Gratuluję Przyjacielu wygrania hot-doga. Tylko nie jedz na noc, no chyba że pandemia nie zwiększyła Twojej objętości :). odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.inetia.pl Majecki 3

Vesović 5

Wieteska 4

Jędrzejczyk 4

Karbownik 5

Antolić 4

Cholewiak 5

Gwilia 4

Wszołek 5

Luquinhas 4

Pekhart 4

Sanogo 5

Andre Martins 3

Pyrdoł 3 odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Mateusz z Gór: Wg mnie najlepszy piłkarz Legii obok Wszołka to Antolić. Ale oczywiście to moje, subiektywne zdanie. odpowiedz

