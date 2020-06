12-14.06: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę o 18:00 w Zabrzu, piłkarze Legii rozegrają ostatnie ligowe spotkanie sezonu zasadniczego 2019/20. Ponownie na trybunach zabraknie publiczności. W sobotę swoje mecze rozegrają Radomiak, Zagłębie i Olimpia, a mecze I-ligowców będzie można zobaczyć na Ipli oraz w Polsacie Sport. W niedzielę w Ostrowi Mazowieckiej, juniorzy koszykarskiej Legii do lat 18 powalczą o miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw Polski U-18 (te zaplanowano na wrzesień). Legię czeka mecz z Żubrami, a zwycięzca tego spotkania zagra o 18:00 z Gimem 92 Ursynów lub Dziewiątką Łomża. Wszystkie mecze odbędą się bez udziału publiczności. Rozkład jazdy: 13.06 g. 11:00 Legia II Warszawa - Drukarz Warszawa [ul. Strażacka 121] 13.06 g. 12:40 Radomiak Radom - Chrobry Głogów [Polsat Sport] 13.06 g. 15:00 Znicz Pruszków - Olimpia Elbląg 13.06 g. 17:40 GKS Bełchatów - Zagłębie Sosnowiec [Polsat Sport] 14.06 g. 18:00 Górnik Zabrze - Legia Warszawa [Canal+] Młodzież: 12.06 g. 13:00 Legia U18 - Znicz II Pruszków (seniorzy)[ul. Łazienkowska 3] 14.06 g. 10:30 PKK Żubry Białystok U-18 - Legia Warszawa U-18 [kosz, Ostrów Maz., ul. Trębickiego 10] 14.06 g. 18:00 Mecz o 1. miejsce z Gim 92 Ursynów lub Dziewiątką Łomża [kosz, Ostrów Maz., ul. Trębickiego 10]

