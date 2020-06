Pod lupą LL! - André Martins

Wtorek, 9 czerwca 2020 r. 14:39 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Wobec kontuzji Bartosza Slisza i Williama Rémy’ego, trener Aleksandar Vuković nie miał dużego manewru z obsadzeniem środka pola w meczu z Wisłą Kraków. Od pierwszych minut na murawie zobaczyliśmy André Martinsa, Domagoja Antolicia i Waleriana Gwilię. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się występowi 30-letniego Portugalczyka.





Środkowy pomocnik od początku stał się podporą Legii i jednym z najważniejszych zawodników zespołu z Łazienkowskiej 3. Liczby bramek i asyst nie przemawiają za byłym graczem Olympiakósu SFP, gdyż w 64 meczach w barwach Legii zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst, jednak w jego przypadku nie to jest najważniejsze. Martins wykonuje tytaniczną pracę w środkowej strefie boiska oraz w defensywie, potrafi skutecznie wyłączyć głównego reżysera gry przeciwników, jak było to w przypadku Daniego Ramireza w ostatnim meczu pomiędzy Lechem a Legią.



Czy można napisać, że André wykonał tytaniczną pracę w spotkaniu z Wisłą? Patrząc na samą grę, można stwierdzić, że niekoniecznie, ale statystyki „mówią” już co innego. W meczu z Lechem Poznań, środkowy pomocnik przebiegł przez 66 minut równe 8 km, w meczu z zespołem prowadzonym przez Artura Skowronka w pierwszej połowie prawie 5 km (4,85). Był to jeden z najniższych wyników w zespole Legii, bo mniej od niego z pierwszego składu przebiegł jedynie bramkarz Radosław Majecki, natomiast zmiennik pomocnika - Mateusz Cholewiak pokonał dystans 5,83 km.



Zdecydowanie z całej trójki zawodników ze środka pola to obserwowany przez nas zawodnik najbliżej trzymał się defensywy „Wojskowych”. Patrząc na grę 30-latka oraz średnią pozycję zawodników za nim najczęściej znajdował się Igor Lewczuk i Artur Jędrzejczyk. Potwierdzeniem może być sytuacja z początku meczu, kiedy to z atakiem ruszała Wisła, ale pomocnik szybko wrócił do defensywy i wyłuskał piłkę napastnikowi z Krakowa, po czym został sfaulowany. Portugalczyk zaliczył przez 45 minut tylko jedną stratę piłki. Natomiast na duży plus zaliczyć należy podania do kolegów, gdyż osiągnął poziom 97%, na 33 podania tylko jedno było niecelne.



Jeśli chodzi o pojedynki z przeciwnikami, to stoczył ich jedynie siedem, ale tylko dwa razy w nich przegrał pojedynek z rywalem. Ciekawostką może być, że wszystkie z nich stoczył na ziemi, ani jednego starcia nie stoczył w powietrzu. Sam procent skuteczności zwycięskich starć osiągnięty przez 30-latka jest wysoki, bo aż 71%. Lepiej od niego wypadł jedynie Igor Lewczuk (90%) oraz Artur Jędrzejczyk (78%). Ważna interwencję Portugalczyk zaliczył tuż przed zakończeniem pierwszej odsłony gry, kiedy to przerwał groźną kontrę i został sfaulowany przez Jakuba Błaszczykowskiego przed polem karnym Wisły.



W pierwszej połowie jedyne zagrożenie pod bramką rywala Legia stwarzała dzięki indywidualnym próbom Luquinhasa oraz Martinsa. Ten drugi trzykrotnie próbował pokonać Michała Buchalika. Pierwszą próbę podjął w czwartej minucie, ale uderzając z pierwszej piłki niezbyt celnie przymierzył i futbolówka minęła w znacznej odległości bramkę Wisły. Kolejne dwa uderzenia miały miejsce tuż przed przerwą. W 42. minucie po indywidualnej akcji uderzył na bramkę, ale z jego strzałem nie miał problemów Buchalik, natomiast chwilę później uderzenie z rzutu wolnego ugrzęzło w murze.

Wydawało się, że obserwowany przez nas zawodnik był bardzo mało widoczny w meczu z Wisłą. Trener Vuković postanowił zmienić go w przerwie i na boisko desygnować Mateusza Cholewiaka, który niewątpliwie tchnął nowego ducha w poczynania ofensywne Legii. 30-letni Portugalczyk daleki jest od swojej szczytowej formy, jednak liczby i jego tytaniczna praca nie świadczy o najgorszym okresie w jego karierze. W żargonie piłkarskim występuje powiedzenie, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać. W meczu z Wisłą tę dewizę do serca wziął Martins, który z pewnością z meczu na mecz będzie dawał coraz więcej Legii. W końcu można go określić „sercem” środka pola w Legii.



André Martins

Czas gry: 90 minut

Bramki: -

Strzały / celne: 3 / 1 (33%)

Faule: 2

Faulowany: 2

Spalone: 0

Straty piłki: 1

Odbiory / udane: 4 / 2 (50%)

Podania celne: 33 / 32 (97%)

Podania kluczowe / celne: -

Podania przyjęte: 28

Pojedynki / wygrane: 7 / 5 (71%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: -

Pojedynki na ziemi / wygrane: 7 / 5 (71%)

Dryblingi / udane: 2 / 2 (100%)