Karbownikowi najbliżej do Neapolu?

Wtorek, 9 czerwca 2020 r. 21:37 Wiśnia, źródło: gianlucadimarzio.com

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że Napoli jest zdeterminowane, aby ściągnąć do siebie Michała Karbownika. Jak pisze w swoim artykule, młodego Polaka ogląda obecnie połowa europejskich skautów, ale niewykluczone, że niebawem stanie się on trzecim Polakiem w kadrze neapolitańskiego klubu. Włosi mieli już kontaktować się z warszawskim zespołem, jednak na tę chwilę priorytetem dla Napoli jest przedłużenie wygasających umów z obecnymi zawodnikami.



Aktualnie w drużynie z Neapolu na lewej obronie rywalizują Mario Rui oraz Faouzi Ghoulam, których kontrakty wygasają dopiero za dwa lata. Każdy z nich ma już jednak 29 lat, więc Włosi mogą rozglądać się za młodszą alternatywą na tę pozycję. Di Marzio zauważa, że Karbownik bardzo dobrze spisuje się w obecnym sezonie, w których zagrał 30 razy, notując siedem asyst. Chwali go również za udźwignięcie ciężaru gry w pierwszym składzie, kiedy początkowo eksperymentalnie postawił go na lewej defensywie Aleksandar Vuković. Zdaniem dziennikarza, Karbownik idealnie wpasowałoby się w taktykę preferowaną przez Gennaro Gattuso obecnego szkoleniowca Napoli.



Napoli to kolejny kierunek, w którym według spekulacji miałby udać się Karbownik. Wcześniej mówiło się m.in. o Realu Sociedad, Celticu, Barcelonie i Tottenhamie.