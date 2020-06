Znamy pierwszą ósemkę w Ekstraklasie

W niedzielę wyjaśni się z kim i gdzie Legia Warszawa będzie walczyła o tytuł mistrzowski w rundzie finałowej. Legioniści są już pewni pierwszej lokaty po 30 kolejkach. Przewaga nad drugim Piastem Gliwice wynosi 10 punktów, a do rozegrania pozostała jedna seria spotkań. Oznacza to, że przy Łazienkowskiej odbędą cztery z siedmiu spotkań fazy finałowej. Znamy już wszystkie 8 drużyn, które znajdą się w górnej części tabeli: Legia Warszawa, Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Lech Poznań, Cracovia, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok. Mecz z Piastem Gliwice odbędzie się w 33. kolejce przy Łazienkowskiej 3. Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i zestaw par rundy finałowej 31. kolejka (piątek - niedziela, 19-21 czerwca) 1-3 5-7 2-4 6-8 32. kolejka (wtorek - czwartek, 23-25 czerwca) 7-1 3-5 8-2 4-6 33. kolejka (piątek - niedziela, 26-28 czerwca) 1-2 3-4 5-6 7-8 34. kolejka (piątek - niedziela, 3-5 lipca) 4-1 2-3 6-7 8-5 35. kolejka (piątek - niedziela, 10-12 lipca) 1-5 4-8 2-7 3-6 36. kolejka (środa, 15 lipca) 8-1 5-4 6-2 7-3 37. kolejka (niedziela, 19 lipca) 1-6 2-5 3-8 4-7 Wróżenie z fusów, czyli... mecze, jakie rozegrałaby Legia, gdyby aktualna tabela była tą końcową po 30 kolejkach: Kolejka 31: Legia Warszawa - Śląsk Wrocław Kolejka 32: Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa Kolejka 33: Legia Warszawa - Piast Gliwice Kolejka 34: Lech Poznań - Legia Warszawa Kolejka 35: Legia Warszawa - Cracovia Kolejka 36: Lechia Gdańsk - Legia Warszawa Kolejka 37: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Artur - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zmiłujmy się nad Amicą i nie róbmy MP w Poznaniu. Znów będą mieli kur..a wszystkiego dosyć:):) odpowiedz

Ryba - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Myślę że bardziej realne jest mistrzostwo po meczu z Piastem;) odpowiedz

Chris - 2 godziny temu, *.6.108 Znowu mistrz w Poznaniu. Czy może być cos fajniejsze. odpowiedz

mmm - 2 godziny temu, *.comcast.net Piast będzie drugi. Możecie go już oficjalnie wpisać w ten terminarz. odpowiedz

Przemek. 1983 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jest realna szansa na MP w Poznaniu :) odpowiedz

domq - 2 godziny temu, *.pljtelecom.pl Lechia nas prześladuje w tej przedostatniej kolejce... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.