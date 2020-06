Najszybciej tracone gole przez Legię

n/d Odra 2-0 Legia

Zaledwie 42 sekundy potrzebował piłkarz Arki Gdynia, aby w środę pokonać bramkarza Legii. Przyjrzeliśmy się, jak często w XXI wieku miała miejsce sytuacja, kiedy "Wojskowi" tracili gola w 1. minucie i jaki był tego efekt końcowy. Stracone gole w 1. minucie: 25.03.2006 | Odra 1-2 Legia - Marcin Chmiest 17.08.2008 | Odra 2-0 Legia - Arkadiusz Aleksander 24.10.2009 | Legia 5-2 Korona - Krzysztof Gajtkowski 26.03.2010 | Lechia 2-3 Legia - Paweł Nowak 2.11.2016 | Legia 3-3 Real - Gareth Bale 26.10.2018 | Legia 1-1 Jagiellonia - Ivan Runje 10.06.2020 | Legia 5-1 Arka - Adam Danch Wygrane: 4 Remisy: 2 Przegrane: 1 Tylko raz zdarzyło się, aby Legia przegrała mecz, w którym straciła gola zaraz po rozpoczęciu spotkania. W 2008 roku nie potrafiła podnieść się, kiedy po 35 sekundach Odrę Wodzisław na prowadzenie wyprowadził Arkadiusz Aleksander . Blisko porażki było również dziesięć lat później, ale w starciu z Jagiellonią punkt w samej końcówce uratował Sandro Kulenović . Jak długo Legii zajmowała odpowiedź? Po straceniu bramki w 1. minucie Legia zazwyczaj odpowiadała przeciwnikom jeszcze w pierwszej połowie. Dwukrotnie jednak do siatki rywala trafiła wówczas, kiedy przegrywała już różnicą dwóch bramek (Lechia, Real). Najszybciej do remisu doprowadził w 2006 roku Cezary Kucharski . Napastnik Legii pozwolił cieszyć się Odrze z prowadzenia tylko 17 minut. Poniższy wykres obrazuje ile upłynęło czasu między straceniem bramki, a pierwszym golem Legii.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

KibicL - 50 minut temu, *.plus.pl Dobrze by było gdyby Sanogo strzelał też prawą nogą. odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jeszcze pokłosiem środowego meczu: czy to nie było najwyższe zwycięstwo z Arką w historii? odpowiedz

singspiel - 28 minut temu, *.atman.pl @ding: tak. było już 4-1 i 5-2. ten wynik to rekord odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.