Powrót po 335 dniach i pierwszy gol Sanogo dla Legii

Czwartek, 11 czerwca 2020 r. 08:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Środowy mecz z Arką Gdynia był wyjątkowy dla Vamary Sanogo. Wszedł na boisko w 67. minucie, po raz pierwszy od 335 dni. W lipcu 2019 roku Sanogo nabawił się poważnej kontuzji, która wyłączyła go z gry na niemal rok. 25-latek zaakcentował swój powrót w najlepszy możliwy sposób. W 86. minucie wpisał się na listę strzelców. Był to jednocześnie jego pierwszy gol strzelony dla stołecznego klubu.



Bramka Sanogo była zresztą wyjątkowej urody. Napastnik zbiegł z piłką ze skrzydła i huknął lewą nogą pod poprzeczkę, nie dając żadnych szans Steinborsowi.



Aleksandar Vuković nie krył zadowolenia po meczu: - Szczególnie cieszy nas to, że Vamara Sanogo strzelił gola po długiej nieobecności spowodowanej kontuzją. Największa frajda w szatni była właśnie z tego powodu. On miał wejść na boisko już w meczu z Wisłą, ale nie chciałem ryzykować, bo mieliśmy problemy w środku pola, dlatego też wszedł Wieteska.