W meczu z Arką Gdynią po raz pierwszy w barwach Legii wystąpił Piotr Pyrdoł . Pomocnik pojawił się na murawie w 76. minucie, zmieniając Marko Vesovicia . Przez kwadrans pobytu na boisku 21-latek nie wyróżnił się niczym szczególnym. Pod koniec spotkania dostał podanie w polu karnym, ale jego strzał był niecelny. Pyrdoł trafił do Legii w styczniu z ŁKS-u Łódź.

Siedlce - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I dziękujemy. Nogi miękkie jak u juniora

... odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.elartnet.pl Trema go zjadła, wyrobi się, będzie git odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Najważniejsze, że kolejny młody Polak debiutuje w Legii. Pierwsze koty za płoty, widać było tremę. Kolejne mecze będą lepsze, powodzenia Piotrek! odpowiedz

