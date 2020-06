Cholewiak: Cieszę się z otrzymanej szansy

Środa, 10 czerwca 2020 r. 22:55 Wiśnia, źródło: Canal+

- W pierwszej połowie szybko straciliśmy bramkę. Wiedzieliśmy jednak, że musimy grać konsekwentnie tak, jak trener nam nakazał. Fajnie, że jeszcze przed przerwą udało się złapać kontakt. Przed drugą połową wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie wygrać - powiedział po meczu z Arką Gdynia strzelec czwartego gola Mateusz Cholewiak.



- Nie chcę oceniać swojego występu. Czułem się dobrze i cieszę się, że dostałem szansę od szkoleniowca. Czy ją wykorzystałem? To już oceni trener. Dołożyłem od siebie bramkę, więc jestem zadowolony - mówi pomocnik na antenie Canal+. - Jesteśmy zadowoleni z sytuacji w tabeli, ale teraz o tym nie myślimy. Przygotowujemy się do kolejnego meczu, ponieważ w każdej kolejce chcemy zdobywać trzy punkty, aby swój dorobek jeszcze poprawiać.



- Cieszę się, że trafiłem do Legii i mogę pomagać drużynie. Daję z siebie maksa i jeżeli ktoś to docenia, to jeszcze bardziej jestem z tego zadowolony - zakończył Cholewiak.