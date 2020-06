Sanogo: To był udany powrót

- Nie spodziewałem się, że mój powrót na boisko będzie tak udany. To były moje pierwsze minuty po prawie roku przerwy. Chciałem dać z siebie wszystko, a miałem na tyle szczęścia, że zdobyłem nawet bramkę. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Strzelonego gola dedykuję, podobnie jak Paweł Wszołek, Williamowi Remy'emu, a także całej mojej rodzinie, która była ze mną w trudnym ostatnio dla mnie czasie - mówi Vamara Sanogo . - Najważniejsze są trzy punkty, więc z tego się bardzo cieszymy. Teraz musimy pójść za ciosem i wygrywając mecz za meczem zbliżać się do naszego celu. Moi przyjaciele, którzy mieszkają niedaleko mojego domu, oglądają mecze Ekstraklasy. Szczególnie spotkania z udziałem Legii, ponieważ jestem jej zawodnikiem.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Filipek - 27 minut temu, *.134.124 Good luck odpowiedz

Cult⚽️Legia and Friends Forever - 36 minut temu, *.20.95 ✨⚽️✨ odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.