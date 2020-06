Ultras Legia w czasach epidemii

Obecnie kibice nie mogą oglądać i dopingować swojej drużyny z trybun, ale ultrasi Legii stają na wysokości zadania i robią co się da, by maksymalnie zaznaczyć swoją obecność. W środę niewielka grupa mediów i każdy przed telewizorem mógł obejrzeć bardzo efektowny napis, który pojawił się na trybunie im. Kazimierza Deyny. Oprócz standardowego napisu "LEGIA", który na co dzień ułożony jest z krzesełek białego koloru, na górnej kondygnacji powstał napis ULTRAS, a w przejścia zostały wypełnione białymi i czerwonymi pasami - wszystko wykonane z folii. Dało to znakomity efekt, jakże inny od obrazków ze wszystkich pozostałych stadionów Ekstraklasy, gdzie kluby poupychały bannery reklamowe. Ponadto w drugiej części meczu nad stadionem rozbłysły dziesiątki wystrzelonych czerwonych rac, które uzupełniły wcześniejszą prezentację.

Komentarze (22)

+ dodaj komentarz

dodaj

dejne3 - 26 minut temu, *.plus.pl Jak zwykle mega pomysł ,powinien klub o tym pomyśleć ,brawo za kreatywność kolejny pomysł mega. Jesteśmy najlepsi odpowiedz

Józefowianin - 35 minut temu, *.centertel.pl Znów świetnie przygotowane,N S zawsze dają radę! odpowiedz

Plaskacz - 59 minut temu, *.chello.pl Arcydzieło! odpowiedz

bzura7 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pozdrawiam wszystkich kibiców Wielkiej Legii , kurcze szkoda że nie jest to zrobione na stałe z krzesełek, wczoraj tak jak większość mogła zobaczyć efekt miazga też myślałem że była jakaś przebudowa krzesełek, taka niespodzianka (może nasz Prezes Dariusz coś pomyśli w tym temacie) normalnie mistrzostw świata! odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo!!!! Patrzyłęm wczoraj i myślę "kurcze, ale wstyd, nie wiedziałem, że tam jest napis Ultras, pewnie dlatego , że zawsze dożo kibicow jest" ; ))) odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Myślałem że nastąpiła przebudowa siedzeń.Kawał dobrej roboty.Bardzo ładnie to wygląda. odpowiedz

Kwas70 - 2 godziny temu, *.oktv.se Kiedys w zrodelku rozmawialem z ludzimi z NS, pytalem kiedy podadza jakis konto na ktore mozna wplacac kase na ich oprawy. Ludzie z eLka na sercu mieszkaja tez za granica. NS robicie super robote tak trzymac . odpowiedz

Wojtek86 - 2 godziny temu, *.net.pl Dla mnie BOMBA! odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Jestescie wielcy. Nie do pobicia. Gratulacje i podziekiwania!! Brawo. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.interka.pl Super!!!!!! odpowiedz

Ty(L)ko - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Szkoda, że nie było kiedyś takiej kartoniady na wschodniej. Coś pięknego. odpowiedz

Bie (L) any - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jesteśmy Naj (L) epsi

Barwo NS odpowiedz

Zu(L)us - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mistrzostwo Świata. Szacunek odpowiedz

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Boże Miłosierny ! Otwórz stadion ! Bez kiboli mecze to parodia piłeczki. Mamy turniej sparingów, i do tego wszyscy boją się nas, nawet się nie cieszą, jak nas skaleczą bramką, bo wiedzą , że to niechcący... odpowiedz

lucho_83 - 5 godzin temu, *.chello.pl Na początku pomyślałem, że krzesełka zostały wymienione :-) Efekt zarąbisty!!!!!!!!! odpowiedz

Bartek - 5 godzin temu, *.58.22 @lucho_83: ja tak samo odpowiedz

ding - 6 godzin temu, *.chello.pl Fajnie wyszło. Przez pewien czas zastanawiałem się, jak to jest zrobione. Teraz pora na mój pomysł z sektorówkami! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @ding: za takie odkrycie Miodek wydrukuje Ci honorowa gablote w lozy Gold. odpowiedz

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Bardzo dobry pomysł. Efekt naprawdę super, warto iść dalej i na nstp. meczu dać inny napis nad Legią . odpowiedz

Autorqa - 3 godziny temu, *.chello.pl @Alan: na następnym meczu już będą kibice :) odpowiedz

Info - 2 godziny temu, *.plus.pl @Autorqa: jeszcze nie wiadomo ma być zmiana decyzji podobno odpowiedz

Gclw - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Info: bzdura odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.