Klasyfikacja kanadyjska: Siła kolektywu

W obecnym sezonie nie ma w zespole Legii zawodnika, który zdominowałby klasyfikację kanadyjską. Na czele znajduje się Jose Kante z dorobkiem 18 punktów, ale tuż za nim jest liczna grupa graczy, którzy stanowią o sile ofensywnej drużyny. Najwięcej goli nadal ma Jarosław Niezgoda (14), a najwięcej asyst zgromadziła trójka graczy Gwilia , Wszołek i Luquinhas - po 8. Aktualny bilans sezonu 2019/20 jest następujący: - 42 mecze: 26 zwycięstw - 7 remisów - 9 porażek, bramki: 78-34 - Ekstraklasa: 2 pkt. na mecz - ogółem 1,86 bramki na mecz W tym sezonie 69 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 17 padło po strzałach z główki. 62 to gole z akcji, 12 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 4 bezpośrednio z rzutów karnych. Najczęściej Legia strzelała w pierwszym kwadransie drugiej połowy - aż 20 trafień. W tym samym okresie również najwięcej traci - 10 goli przeciwników. Najmniej bramek traci w pierwszym kwadransie spotkania - między 1-15 minutą tylko dwukrotnie rywale zdołali pokonać bramkarza stołecznej drużyny. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 26,1 l. Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2019/20 (Ekstraklasa, Liga Europy, Puchar Polski)

Gs - 38 minut temu, *.centertel.pl Kiedy Legia ostatnio zdobyła bramke bezposrednio z rzutu wolnego? odpowiedz

Olaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl fajne ostatnie 2 grafy, widać że z stałych fragmentów gry (oprócz karnych) nie ma żadnego gola : O odpowiedz

Matt - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Mam wrażenie, że z Kante od początku z Górnikiem, wynik byłby zupełnie inny. Gvilia mimo fajnych liczb wydaje mi się nadal być trybem nie od tej maszyny. odpowiedz

Łukasz - 7 godzin temu, *.plus.pl A czy Pekhart nie ma jeszcze asysty? odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 7 godzin temu, *.legionisci.com @Łukasz: nie ma. odpowiedz

kibic - 6 godzin temu, *.net.pl @Łukasz: mi też się wydawało, że ma -> asysta przy golu Cholewiaka z Lechią odpowiedz

Tomek - 6 godzin temu, *.113.189 @kibic: Z Lechią Pekhart oddał strzał z ostrego kąta, Kuciak odbił piłkę, następnie ta odbiła się od nogi obrońcy Lechii i wtedy do bramki kopnął ja Cholewiak więc trudno nazwać to asystą odpowiedz

kibic - 5 godzin temu, *.net.pl @Tomek: ok dzięki, będę musiał sobie zatem powtórkę zobaczyć odpowiedz

