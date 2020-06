Majecki odejdzie przed końcem sezonu?

Czwartek, 11 czerwca 2020 r. 18:13 Wiśnia, źródło: Sportowe Fakty

Radosław Majecki może jeszcze przed końcem sezonu wyjechać do AS Monaco - informują WP Sportowe Fakty. Bramkarz zimą podpisał kontrakt z francuskim zespołem, który wypożyczył go od razu z powrotem do Legii. Zgodnie z zapisem w umowie, okres wypożyczenia kończy się jednak 1 lipca, a Francuzi nie chcą zgodzić się na jego przedłużenie.



Rozgrywki we Francji zostały już zakończone, co pozwoliło przypuszczać, że w związku z wyjątkowymi okolicznościami, władze Monaco pozwolą Majeckiemu dokończyć sezon w Ekstraklasie. W tym tygodniu przedstawiciele klubu mieli jednak przysłać na Łazienkowską pismo z odmową przedłużenia wypożyczenia ich zawodnika. Niedawno Francuzi pożegnali się z dotychczas rezerwowym Danijelem Subasiciem, jednoznacznie robiąc miejsce dla Majeckiego, którego chcieliby mieć u siebie możliwie jak najszybciej. Pierwszy trening AS Monaco rozpocznie się już 22 czerwca.



W przypadku odejścia Majeckiego miejsce między słupkami zająłby Radosław Cierzniak, a rezerwowym golkiperem zostałby Wojciech Muzyk.