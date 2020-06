NS: Internetowa zbiórka na oprawę!

Trwająca epidemia nie powstrzymała kreatywności ultrasów Legii, którzy wybrali się do Poznania gdzie wywiesili bannery i zaprezentowali pokaz pirotechniczny podczas meczu, a w środę efektownie przyozdobili stadion przy Łazienkowskiej 3. Teraz wystartowali ze zbiórką na oprawę, którą łatwo można wesprzeć przez internet. - Oczywiście to, że nic nie zastąpi nam wszystkim obecności na trybunach to sprawa absolutnie jasna. Ale warunki są takie a nie inne i - niestety - chwilwo trzeba się „dostosować". Ale my jak to my: zdecydowaliśmy się dostosować, ale na swój sposób ;) - informują "Nieznani Sprawcy".



ZBIÓRKA NA OPRAWĘ



Drodzy Kibice!



Czas na parę słów od NaS. Jak pewnie zauważyliście, uznaliśmy, że zamiast siedzieć i narzekać na zamknięte stadiony niczym Wasz wuj na to, że ma grubą żonę - trzeba działać. Oczywiście to, że nic nie zastąpi nam wszystkim obecności na trybunach to sprawa absolutnie jasna. Ale warunki są takie a nie inne i - niestety - chwilwo trzeba się „dostosować". Ale my jak to my: zdecydowaliśmy się dostosować, ale na swój sposób ;)



Postanowiliśmy w związku z tym najpierw ruszyć do Poznania. Tam jak pamiętacie wywiesiliśmy o poranku kilka bannerów, których zdjęcia miejscowi radośnie umieszczali w internecie z hasztagiem #PoznaniakuGłowaDoGóry ;) Następnie w najbliższej okolicy stadionu, podczas meczu naszej drużyny miał miejsce pokaz fajerwerków. Chociaż przez chwilę coś w tym smutnym mieście się działo ;)



No i dzień wczorajszy. ULTRAS LEGIA. Te dwa słowa pojawiły się wczoraj na trybunie wschodniej. Słowa dobrane nieprzypadkowo. Słowa, które dla wielu z nas wszystkich są kluczowe i stanowią, mówiąc bez krzty przesady, sens życia. Poza stadionem też nie zabrakło atrakcji. Wszystko utworzyło całość, która - mamy wielką nadzieję - wywołała uśmiech na Waszych twarzach.



Jednak tradycyjnie przy tych wszystkich "romantycznych" aspektach naszych działań, istnieją również te bardziej przyziemne. Jak się domyślacie, obydwie te akcje wygenerowały spore koszta. Wiedząc, że mamy za sobą Was wszystkich uznaliśmy, że zaryzykujemy. I chyba było warto, bo w czasach, gdy nie potrzeba pandemii by ruch kibicowski w Polsce zamierał, my postanowiliśmy pójść w odwrotną stronę :) Aby wszystko zostało tajemnica do ostatniej chwili, nie mogliśmy poprosić Was o pomoc wcześniej. W związku z tym sfinansowaliśmy wszystko z własnych, prywatnych pieniędzy.



Ze względu na wcześniej już wspomniane, nietypowe okoliczności otaczającego nas obecnie świata, przed Wami nietypowa ZBIÓRKA NA OPRAWĘ. Zbiórka internetowa. Forma może nieco inna, ale cała reszta pozostaje bez zmian. Liczymy na Wasze zaufanie i wsparcie. Bez Was wszystkich nie byłoby takiej Legii i nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na wszystko to, co robimy dla naszego Klubu.



Więc zachęcamy do wpłat. Oczywiście, jeśli uda się zebrać więcej, każda złotówka zostanie przeznaczona na kolejne oprawy ;).



Pozdrawiamy, Nieznani Sprawcy



