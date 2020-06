Pod lupą LL! - Mateusz Cholewiak

Piątek, 12 czerwca 2020 r. 10:06 Kamil Dumała

Trener Aleksandar Vuković trzeba przyznać jest bardzo sprawiedliwym trenerem. W ostatnim meczu Mateusz Cholewiak dał bardzo dobrą zmianę, czym zapracował sobie na pierwszy skład w następnym meczu. Jak zagrał skrzydłowy w starciu z Arką Gdynia? Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się właśnie występowi byłego zawodnika Śląska Wrocław.



Legia w to spotkanie nie weszła za dobrze i podobnie było z Mateuszem, który nie był często przy piłce w pierwszych fragmentach spotkania. Mimo iż na początku meczu został zablokowany i wywalczył rzut rożny to dopiero w 17. minucie znalazł się w dobrej sytuacji, by doprowadzić do wyrównania. Po dośrodkowaniu z prawej strony piłka spadła pod nogi skrzydłowego, który źle trafił w piłkę i ostatecznie futbolówkę przejęli piłkarze Arki. 30-latek przeciwko Arce oddał cztery strzały i jeden z nich był celny. W pierwszej połowie dwukrotnie próbował pokonać bramkarza zespołu z Gdyni, w 30. minucie główkował obok bramki, natomiast tuż przed przerwą minimalnie obok uderzył z lewej nogi, a po wznowieniu gry w drugiej odsłonie meczu po dośrodkowaniu Marko Vesovicia, jego uderzenie głową przeszło minimalnie obok bramki.



Ostatnie uderzenie oddał w 62. minucie i właśnie to okazało się celne. Po dwójkowej akcji bardzo aktywnych w tym meczu „Veso” oraz Pawła Wszołka, ten drugi wystawił piłkę do Cholewiaka, który nie miał żadnych problemów z umieszczeniem futbolówki w siatce. Skrzydłowy próbował także stworzyć okazję swoim kolegom, w 34 minucie przebojem wdarł się w pole karny i wydawało się, że nieprzepisowo został przytrzymywany, jednak gwizdek sędziego milczał i od bramki zaczynał Pāvels Šteinbors. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną sytuację z drugiej połowy, kiedy na dużym przyspieszeniu zbiegł do samej linii końcowej i dośrodkował w pole karne, gdzie niestety żaden z jego kolegów nie przeciął futbolówki.



- Cieszę się, że trafiłem do Legii i mogę pomagać drużynie. Daję z siebie maksa - powiedział po meczu obserwowany bliżej przez nas gracz. Trudno nie zgodzić się z tym zdaniem, zwłaszcza gdy spojrzymy na ile przebiegł w całym meczu zawodnik. Pokonał ponad 11 km i był to najdłuższy pokonany dystans w zespole z Łazienkowskiej 3. Mateusz Cholewiak angażował się w ofensywne poczynania zespołu, ale nie zapominał o defensywie. Zarówno w 12. minucie jak i w 82. minucie z takim samym zaangażowaniem i ambicją wracał pod własne pole karne i przerywał ataki Arki. Nie można było mu odmówić woli walki, mimo, iż na 12 pojedynków wygrał tylko w 4 i podjął jedną próbę odbioru piłki, niestety nie udaną, za to dwukrotnie odzyskał piłkę. Jeśli chodzi o pojedynki to większość z nich stoczył na ziemi, gdzie osiągnął 38% skuteczności, natomiast w powietrzu 25%.



Obserwowany przez nas zawodnik po raz kolejny pokazał się z bardzo dobrej strony i według nas coraz bardziej zyskuje w oczach trenera oraz kibiców. Skromny, pracowity, który nigdy nie odpuszcza i przez cały mecz walczy z pełnym zaangażowaniem nie ważne w jakiej strefie boiska się znajduje. Świetny przykład na podstawie ostatnich występów, który pokazuje, że tylko, dzięki ciężkiej pracy można osiągnąć wiele, a z pewnością duży szacunek. Jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz Mateusz zaskoczy w Legii i będzie odgrywał jeszcze większą rolę w zespole.



Mateusz Cholewiak

Czas gry: 90 minut

Bramki: 1

Strzały / celne: 4 / 1 (25%)

Faule: 1

Faulowany: 1

Spalone: 0

Straty piłki: 6

Odbiory / udane: 1 / 0 (0%)

Podania celne: 21 / 15 (71%)

Podania kluczowe / celne: 1 / 0 (0%)

Podania przyjęte: 25

Pojedynki / wygrane: 12 / 4 (33%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 4 / 1 (25%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 8 / 3 (38%)

Dryblingi / udane: 3 / 1 (33%)