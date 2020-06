Rywale Legii w rundzie finałowej. Jedziemy do Białegostoku, Poznania i Gdańska

Niedziela, 14 czerwca 2020 r. 20:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy ostateczną kolejność w tabeli po fazie zasadniczej sezonu. W 31. kolejce Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Śląsk Wrocław. Z Piastem Gliwice - najgroźniejszym rywalem do tytułu mistrzowskiego - podopieczni Aleksandara Vukovicia zmierzą się w 33. kolejce. "Wojskowych" czekają trzy wyjazdy do Białegostoku, Poznania i Gdańska. Sezon zakończy mecz z Pogonią Szczecin przy Łazienkowskiej 3.



News będzie aktualizowany!



Terminarz Legii do końca sezonu Ekstraklasy:



31. kolejka: 21.06.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

32. kolejka: 24.06.2020 (ŚR) godz. 20:30 - Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

33. kolejka: 27.06.2020 (SO) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Piast Gliwice

34. kolejka: 04.07.2020 (SO) godz. 17:30 - Lech Poznań - Legia Warszawa

Puchar Polski: 07.07.2020 (WT) - Cracovia - Legia Warszawa

35. kolejka: 11.07.2020 (SO) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Cracovia

36. kolejka: 15.07.2020 (ŚR) godz. 20:30 - Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

37. kolejka: 19.07.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



