Młodzież: udany pierwszy sparing po przerwie

Piątek, 12 czerwca 2020 r. 16:39 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po przymusowej przerwie spowodowanej pandemią, treningi wznowiły już wszystkie drużyny Akademii. Najstarsza z nich rozegrała już pierwszy sparing. Przeciwnikiem juniorów starszych był IV-ligowy zespół Znicza II Pruszków. Oczywiście, z uwagi na trwające rozgrywki II ligi, zespół ten był również oparty na zawodnikach młodych. Do przerwy pruszkowianie stawiali spory opór, ale Legia zdobyła gola za sprawą Kwiatkowskiego. Po przerwie na boisku pojawiło się 11 nowych graczy z pola, ale jakość gry wiele nie spadła, a skuteczność była jeszcze lepsza. Coraz bardziej zmęczonym upałem pruszkowianom gole strzelili również: Staniszewski, Myszka i Grzelak, ustalając wynik spotkania na 4-0.



Goście, prowadzeni przez dwójkę trenerów - doświadczonych ligowców - Zbigniewa Kowalskiego i Daniela Kokosińskiego, najlepszą okazję mieli w 41. minucie, ale nie zdołali wówczas wykorzystać rzutu karnego (zarówno strzał jak i dobitka wylądowały na słupku).



Sparing: Legia U18 4-0 (1-0) Znicz II Pruszków

Gole:

1-0 24 min. Jakub Kwiatkowski (as. Filip Szewczyk)

2-0 48 min. Kajetan Staniszewski (as. Łukasz Rytelewski)

3-0 70 min. Marcel Myszka (as. Kamil Rokosz)

4-0 84 min. Dawid Grzelak (as. Jakub Czajkowski)



Strzały (celne): Legia 23 (13) - Znicz 7 (3)



Legia - I połowa: Sebastian Krejer [03] - Hubert Derlatka [03], Filip Szewczyk [03], Damian Urban, Jakub Kwiatkowski [03] - Dawid Barnowski, Kacper Gościniarek, Jerzy Munik, Patryk Pierzak [03], Kacper Skwierczyński [03] - Wiktor Kamiński [04]

Legia - II połowa: Sebastian Krejer - Marcel Myszka [03], Kamil Rokosz, Kacper Imiołek [03] - Miłosz Pacek [03], Łukasz Rytelewski, Michał Kochanowski, Jakub Czajkowski, Ivan Vidošević [03] - Aleksy Krasicki (67' Dawid Grzelak), Kajetan Staniszewski [03] (83' Aleksy Krasicki)

Rezerwa: Piotr Kołodziej [03] (br)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Jakub Renosik, tr. bramkarzy: Arkadiusz Białostocki