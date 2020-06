+ Bonus

Legia mistrzem według bukmcherów

Sobota, 13 czerwca 2020 r. 10:16 Woytek

Choć do końca rozgrywek Ekstraklasy pozostało jeszcze osiem kolejek i jak pokazała historia sprzed roku wszystko może się zdarzyć, to eksperci z Fortuny są w zasadzie pewni, że Legia Warszawa odzyska tytuł mistrzowski. Aktualnie kurs na to zdarzenie wynosi... 1,01. Szanse Piasta szacowane są po kursie 25, a Lecha Poznań 50.



Od momentu wznowienia rozgrywek podopieczni Aleksandara Vukovicia wygrali cztery mecze z rzędu i w każdym kolejnym prezentują się coraz lepiej. W niedzielę o godzinie 18 zmierzą się w Zabrzu z Górnikiem, który w ostatniej kolejce urwał w Gliwicach punkty Piastowi. Czy zdoła zatrzymać rozpędzoną maszynę z Łazienkowskiej 3? Kurs na to, że urwie "Wojskowym" punkty wynosi 2,15. Legia pozostaje faworytem tego meczu i kurs wygraną wynosi 1,8, więc jest całkiem kuszący.



Zabrzanie w trzech ostatnich spotkaniach zanotowali 1 zwycięstwo i 2 remisy, ale nie mają już szans na grę w górnej ósemce. Z dorobkiem 38 punktów zajmują 9. lokatę w tabeli Ekstraklasy.



GÓRNIK ZABRZE - LEGIA WARSZAWA

1 4.35 X 4.25 2 1.80



Główny sponsor Legii Warszawa firma Fortuna przygotowała specjalną ofertę kibiców Legii.



Bonus 50 PLN za pierwszy depozyt!

Wystarczy złożyć depozyt w wysokości min. 50 PLN, aby otrzymać gwarantowany bonus w kwocie 50 PLN. Oferta ważna jest dla nowych użytkowników oraz tych, którzy posiadają konto w Fortunie, ale jeszcze nie dokonali swojej pierwszej wpłaty depozytowej. ODBIERZ BONUS



Ostatnie mecze Legii z Górnikiem:

09.11.2019 - Legia 5-1 Górnik

07.04.2019 - Górnik 1-2 Legia

03.11.2018 - Legia 4-0 Górnik

13.05.2018 - Legia 2-0 Górnik

18.04.2018 - Legia 2-1 Górnik (PP)

03.04.2018 - Górnik 1-1 Legia W. (PP)



Wszystkie kursy na mecz Górnik - Legia