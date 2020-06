Urodziny Lucjana Brychczego

86 lat kończy dzisiaj Lucjan Brychczy - legenda Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem związany jest od 1954 roku. Przez wiele lat reprezentował barwy Legii jako piłkarz i trener. Obecnie pełni funkcję honorowego prezesa klubu. Jest niekwestionowanym liderem w całej historii klubu pod względem liczby rozegranych meczów (452) i zdobytych bramek (226). Uczestniczył we wszystkich dotychczasowych trofeach zdobywanych przez warszawską drużynę i trzykrotnie zdobywał koronę króla strzelców. Z okazji urodzin pragniemy złożyć Panu Lucjanowi najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, zdrowia, zdrowia! fot. Legionisci.com

Komentarze (27)

+ dodaj komentarz

dodaj

ziutek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zdrowia i wielu emocji związanych z Legią. odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Panie Lucjanie Zdrowia, dziękuję że jest Pan w NAJSPANIALSZYM KLUBIE NA ŚWIECIE pomimo tylu zawirowań . ŻYCZĘ KOLEJNEGO MP Z UKOCHANYM K(L) UBEM. odpowiedz

Józefowianin - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zdrowia panie Lucjanie! odpowiedz

OSA(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl NAJLEPSZEGO Panie Lucjanie !

Zdrowia i Legii w Europejskich pucharach życzę Panu i nam Wszystkim.

Podziwiam i zazdroszczę wieku i kondycji ???????? odpowiedz

dziennikarz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Najlepszego PANIE LUCJANIE KICI ZDROWIA ZDROWIA i następnych tytułów z LEGIĄ odpowiedz

DUDI - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wszystkiego Najlepszego Panie Lucjanie odpowiedz

GS - 2 godziny temu, *.168.134 Dużo zdrowia Legendo! Sto lat to za mało! odpowiedz

FI(L)IP - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Niech żyje Pan,

Brychczy Lucjan! odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kici.Kici.Gol...Wszystkiego naj i naj wszystkiego... odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Panie Lucjanie Wszystkiego Najlepszego i mega dużo Zdrowia!!! odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.interka.pl 100 lat!!!! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niech Pan z nami bywa na meczach jeszcze ze 20 laaaaat!!

Zdrooowiaaa!!!

Piekny mural na bemowie ;)

odpowiedz

Misza_Praga - 3 godziny temu, *.plus.pl Panie LUCJANIE jest Pan dla mnie Największą Legendą mojego ukochanego Klubu,życzę Panu wszystkiego co Najlepsze i dużo zdrowia,jest Pan nie tylko Legendą ale i najbardziej wartościowym człowiekiem w Historii tego Klubu ,DZIĘKUJĘ Panie LUCJANIE jeszcze raz 100 Lat odpowiedz

Elquatro - 3 godziny temu, *.chello.pl @Misza_Praga: ostatnio pisales że Ofoe odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Szacuneczek.

100 lat,zdrówka,szczęścia,pomyślności. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.plus.pl @Juri: 100 lat to już za mało, wypadało by z 200. Najlepszego panie Lucjanie. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Najserdeczniejsze zyczenia Panie Lucjanie, przedewszystkim zdrowia! odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Panie Lucjanie - ZDROWIA ZDROWIA i jeszcze raz ZDROWIA! odpowiedz

WarszawskaOchota - 3 godziny temu, *.centertel.pl Prawdziwa legenda.

Mój Dziadek uwielbiał go oglądać na boisku.

Sto Lat Panie Lucjanie ! odpowiedz

Polski - 3 godziny temu, *.telefonica.de Wszystkiego dobrego Panie Lucjanie. 200 lat zdrowia. Szacunek odpowiedz

Andrew LEGIA - 3 godziny temu, *.175.103 Panie Lucjanie Wszystkiego najlepszego z okazji Urodzin. Zdrowia . Zdrowia Zdrowia. LEGIA LEGIA LEGIA. Milego dnia zycze. odpowiedz

t - 4 godziny temu, *.edu.pl Panie Lucjanie, szacunek na zawsze zostanie!

200 lat w zdrowiu! odpowiedz

WETERAN - 4 godziny temu, *.chello.pl Zdrowia i radości z Legią! odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dzięki za Pana dla Pana ! Dużo Zdrowia ! Piękna ! i Miłości ! Panie Lucjanie ! odpowiedz

joda - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nawet nie sto lat a przynajmniej 200. wszystkiego najlepszego Panie Lucjana odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wszystkiego Najleprzego Panie Lucjanie, zdrówka oraz kolejnych 100 mistrzostw Polski. odpowiedz

AdamJ - 4 godziny temu, *.chello.pl Szacunek. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.