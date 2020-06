Brosz: Brakuje nam wsparcia kibiców

Sobota, 13 czerwca 2020 r.

- Przed niedzielnym meczem wszyscy piłkarze są zdrowi i do mojej dyspozycji. Ostatnio sporo pracowaliśmy indywidualnie, żeby po tej przerwie odpowiednio przygotować zawodników na duże obciążenia związane z meczami i intensywnością gry. Idziemy w dobrym kierunku. Nasza praca w tym okresie przynosi efekty i mam nadzieję, że będzie cały czas podtrzymana - mówi przed meczem z Legią trener Górnik Zabrze Marcin Brosz.



Angulo nie strzelił gola dla Górnika w ostatnich pięciu meczach. - Igor Angulo ciężko dla nas pracuje na boisku. Historia już pokazała, że potrafi strzelać bramki w kluczowych momentach. Jestem przekonany, że już niedługo ponownie trafi do siatki. Myślę, że pierwszy gol sprawi, że poczuje się pewniej. To jest zawodnik, który potrzebuje bramek. Widać po nim, że denerwuje się, kiedy mu coś nie wychodzi. Wierzę, że niedługo etap jego niemocy się skończy.



- Już niejednokrotnie podkreślałem, że piłka nożna jest dla kibiców. Brakuje nam ich wsparcia, czego przykładem był ostatni mecz. Wiemy jednak, w jak trudnym czasie jesteśmy, jeśli chodzi o pandemię. Decyzję o wpuszczeniu kibiców muszą podjąć odpowiednie służby. Pod względem sportowym na pewno chcielibyśmy, aby fani wrócili na stadiony - powiedział trener.



- Każdy mecz jest dla nas ważny i w każdym chcemy zaprezentować dobrą piłkę. W niedzielę nasze plany zweryfikuje boisko. Chcemy grać nie tylko o trzy punkty, co oczywiście zawsze jest celem nadrzędnym, ale również widowiskowo. Musimy grać do przodu i stwarzać sytuacje, aby nasze spotkania były emocjonujące. Chcemy, aby o takich klasykach jak mecz z Legią mówiło się nie tylko w kontekście wyniku, ale również poziomu samej gry.



Wraz z końcem czerwca niektórym piłkarzom kończą się kontrakty. - Umówiliśmy się z całą kadrą, że gramy do 30. kolejki, a później porozmawiamy, jak to będzie wyglądało dalej. Na ten moment najważniejszy jest mecz z Legią i to na nim się koncentrujemy - zakończył Brosz.