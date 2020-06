Analiza dorobku Legii po 30 kolejkach na tle poprzednich sezonów

Niedziela, 14 czerwca 2020 r. 22:51 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Zakończyła się faza zasadnicza sezonu 2019/20. W ostatnim spotkaniu Legia dosyć niespodziewanie przegrała w Zabrzu z Górnikiem 0-2, pozwalając odrobić do siebie trzy punkty Piastowi Gliwice. Obecnie przewaga "Wojskowych" w tabeli nad wiceliderem wynosi siedem punktów, czyli dokładnie tyle samo co w poprzednim sezonie. A jak było we wcześniejszych latach?



Aktualna różnica w tabeli pomiędzy pierwszym a drugim zespołem jest duża, ale wcale nie najwyższa w ostatnich sezonach. Sześć lat temu Legia pod wodzą Henninga Berga zakończyła fazę zasadniczą z aż dziesięcioma "oczkami" przewagi nad Lechem Poznań. Pomimo tego, że w rundzie finałowej punkty były dzielone na pół, to i tak ostatecznie "Wojskowi" zostali mistrzami z taką samą przewagą nad poznaniakami jak po sezonie zasadniczym.



W pozostałych latach Legia nie notowała aż tak dużej przewagi. W sezonach 2014/15 oraz 2015/16 były to zaledwie dwa punkty, co w pierwszym przypadku sprawiło, że Lech zdołał stratę odrobić i legionistów przegonić na koniec sezonu. Dwukrotnie zdarzyło się, aby Legia zakończyła fazę zasadniczą ze stratą punktową do lidera. Mowa tutaj o roku 2017 oraz 2018, chociaż w obu tych sezonach to legioniści cieszyli się później się z mistrzostwa.



Obecny sezon jest najlepszy pod względem liczby zdobytych przez Legię bramek od momentu wprowadzenia 37 kolejek w Ekstraklasie. 60 punktów zdobytych daje średnią 2,0 punktów na mecz. Lepiej było tylko w sezonie 2013/14, gdy ekipa prowadzona przez Berga zdobyła 63 punkty w 30 kolejkach.



Dorobek Legii po 30 kolejkach w ostatnich sezonach Ekstraklasy