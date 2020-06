Komentarze (18)

Elquatro - 2 minuty temu, *.chello.pl Jak Wszołek próbował przyjąć piłkę pod słońce i dwa razy odbiła się od ziemi zanim skleił to pomyślałem o Ronaldinho odpowiedz

Zbycho(L) - 6 minut temu, *.chello.pl Marciniak już kombinuje. Gdyby był na tym meczu VAR to musiałb podyktować karnego dla LEGII za tę rękę w polu karnym przy strzale Cholewiaka odpowiedz

Elquatro - 15 minut temu, *.chello.pl Podolski niewidoczny odpowiedz

Elquatro - 17 minut temu, *.chello.pl Miło się patrzy jak Vesovicz rozwinął się przy Karbowniku. odpowiedz

Krzeszczu - 21 minut temu, *.bredband2.com Pokniemy ich 3-0... :-)

Taki wynik obstawilem, wiec jesli i dzisiaj wejdzie to bedzie i hotdog, i frytki :-) odpowiedz

Krzeszczu - 29 sekund temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: orany, ja pier*ole....

No to bedzie 4-1 dla nas. 20x kasa. wystarczy na cole i nawet kawe tez. odpowiedz

Elquatro - 27 minut temu, *.chello.pl Podobno mamy wariant na stały fragment gry. Gvilia dosrodkowuje. Perkhart podnosi rękami do góry Luquinhasa i ten z dyńki wali brame. Proste. odpowiedz

http://www.sport247.live/pl/home



powinno być tu :

http://www.sport247.live/pl/home



słabe audio, ale nie tnie obrazu.

odpowiedz

Zbycho(L) - 59 minut temu, *.chello.pl http://www.drhtv.com.pl/drhtv-2.html odpowiedz

Mario Götze w Legii hmmm no a czemu nie :) - 1 godzinę temu, *.com.pl Mario Götze jest wolnym zawodnikiem do wzięcia od nowego sezonu za friko. Jak marzyć to marzyć . A czemu Legia nie mogłaby spróbować choć o niego zapytać . Taki zawodnik w naszej lidze . Taki zawodnik w Legii na walkę o LM . Byłby gwiazdą całej ligi . Jak to mówią zawsze warto choć spróbować , bo nie wygrywa ten kto nic nie robi , nie to trudno nikt na nic wielkiego nie liczy , ale jakby się udało hmmmm , to i LM w Warszawie stawałaby realnie patrząc znów możliwa ... odpowiedz

Miodek - 56 minut temu, *.proip.pl @Mario Götze w Legii hmmm no a czemu nie :):



No to zaszalałeś...

odpowiedz

Wiem co mówię - 34 minuty temu, *.chello.pl @Miodek: jeśli ma z 9 lat to ok, gorzej jak to dorosły chłop... odpowiedz

wie(L)un - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl zapoda ktos jakis link

odpowiedz

Groch - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ten stadion to jak żywcem od nas zerżnięty odpowiedz

grzegorz - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl jaki link do meczu??? odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.master.pl Dajcie link do tego gniota odpowiedz

Thermall - 1 godzinę temu, *.plus.pl @...: gniot to Ty jesteś odpowiedz

... - 27 minut temu, *.master.pl @Thermall: cicho pLastusiu !! odpowiedz

